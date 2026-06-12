Circa 790 de primării sunt implicate în procesul de amalgamare voluntară.

Circa 790 de primării din țară sunt implicate în procesul de amalgamare voluntară. Informațiile actualizate au fost prezentate astăzi de secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, transmite moldpres.md.

„Zi de zi, lucrăm cu aleșii locali, cu primarii, cu comunitățile. Avem 790 de primării implicate în proces. Unele primării sunt la o etapă mai avansată în acest proces de unire. Mâine voi fi în Anenii Noi, la primăria Roșcani, care va aproba decizia finală de unire cu alte două primării Telița și Calfa. Noua primărie va beneficia de 12 milioane de lei pentru investiții în servicii și în infrastructură. Luni am fost și am discutat cu primarii și aleșii locali din 17 primării din Călărași, care se unesc într-o primărie mai puternică. Cetățenii din noua primărie vor beneficia de 145 milioane de lei. Lucrăm intens. Sunt sigur că numărul de primării implicate în acest efort de unire va crește. Guvernul, Cancelaria de Stat sunt alături. Vom munci cot la cot. Avem primari puternici. Să le oferim primării puternice”, a afirmat Alexei Buzu.

Alexei Buzu a precizat că primăriile mai au timp până la sfârșitul lunii iulie pentru ca să aprobe deciziile de implicare în procesul de amalgamare voluntară, iar comunitățile care vor parcurge acest proces vor beneficia de stimulente pentru dezvoltare din partea Guvernului.

„Până la sfârșitul lunii iulie este nevoie de o decizie ca primăriile să se unească, dar însăși procesul va fi facilitat inclusiv de către guvern până la alegerile locale din 2027. Avem un an și jumătate înainte să pregătim tot acest proces. Este o etapă. După deciziile de unire, primăriile, în formatul în care sunt acum, vor continua să funcționeze până la alegeri locale din 2027”, a explicat Alexei Buzu.

La sfârșitul lunii ianuarie, Guvernul a anunțat oficial lansarea procesului de pregătire a reformei administrației publice locale, ca parte a eforturilor de modernizare a administrației și de sporire a calității serviciilor publice oferite populației. Ulterior, au urmat consultări largi pe marginea reformei cu toate părțile interesate, la finalul cărora Guvernul a prezentat conceptul reformei.

Potrivit unor modificări aprobate recent de Parlament, procesul de amalgamare voluntară a unităților administrativ-teritoriale va fi simplificat și îmbunătățit, ca parte esențială a reformei administrației publice locale. Modificările au fost elaborate în urma unui amplu proces de consultare publică, la care au participat peste 4.500 de primari și cetățeni.