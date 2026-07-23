Chiveri: Tiraspol a refuzat întâlnirea „1+1” de la Chișinău.

Tiraspolul a refuzat să trimită un reprezentant politic la Chișinău pentru o nouă întâlnire în formatul „1+1”. Aest lucru a fost anunțat de către viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, după ședința Guvernului.

Administrația de pe malul stâng a declarat că temele propuse nu fac parte din agenda negocierilor, iar deplasarea la Chișinău ridică îngrijorări privind securitatea, scrie rupor.md.

Inițiativa întâlnirii a venit din partea Chișinăului. Partea moldovenească intenționa să prezinte Tiraspolului modul de implementare a Fondului de convergență, precum și deciziile privind TVA-ul și accizele, care ar trebui să creeze condiții mai favorabile pentru agenții economici de pe malul stâng.

Totodată, Chiveri a recunoscut că în prezent contactele dintre părți sunt greu de numit negocieri complete.

„La inițiativa noastră am invitat reprezentantul politic al Tiraspolului la un nou rând de discuții în formatul „1+1” la Chișinău, deși nu pot fi numite negocieri. Am dorit să informăm colegii din Tiraspol despre aplicarea și implementarea Fondului de convergență, precum și despre deciziile privind TVA-ul și accizele”, a declarat vicepremierul.

Cu toate acestea, Tiraspolul a refuzat să discute aceste subiecte și să vină la Chișinău.

„Am primit un refuz în care se spune că această temă nu face parte din agenda negocierilor. Mai mult, reprezentantul politic al Tiraspolului a refuzat să vină la Chișinău, invocând motive false legate de securitate”, a afirmat Chiveri.

Vicepremierul a menționat că reprezentanții malului stâng vin regulat la Chișinău și în alte localități de pe malul drept, fără a se confrunta cu amenințări. Chișinăul a propus din nou organizarea unei întâlniri în perioada apropiată. Ca alternativă, autoritățile sunt gata să ia în considerare Râbnița, Dubăsari sau Grigoriopol.

„Astăzi am reconfirmat disponibilitatea de a organiza următorul rând „1+1”. Ca alternativă, am propus una dintre localitățile de pe malul stâng. Dar, până acum, nu am primit reacția celeilalte părți, astfel încât nu putem spune când va avea loc întâlnirea”, a adăugat Chiveri.

Potrivit programului guvernamental al lui Vasile Tofan, Fondul de convergență ar trebui să înceapă să funcționeze din 1 ianuarie 2027. Prin intermediul său se preconizează finanțarea proiectelor educaționale, medicale, sociale și de infrastructură de pe ambele maluri ale Nistrului.