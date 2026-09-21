Chiveri și Ignatiev vor avea o nouă rundă de negocieri în formatul „1+1” la Tiraspol.

Viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri și negociatorul de la Tiraspol, Vitali Ignatiev, vor avea o întrevedere în formatul „1+1”.

Evenimentul este programat pentru 24 septembrie, la sediul Misiunii OSCE din Tiraspol, informează Biroul Politici de Reintegrare.

Viitoarea întrevedere a reprezentanților politici va avea loc cu participarea noului șef al Misiunii OSCE în Moldova, Christopher Smith. Potrivit instituției, negocierile vor începe la ora 11:00. Alte detalii privind agenda viitoarei întrevederi nu sunt deocamdată precizate, scrie rupor.md.

Amintim că, în acest an, părțile au desfășurat deja două runde de negocieri în formatul „1+1” — în februarie și aprilie, ambele întrevederi având loc, de asemenea, la sediul Misiunii OSCE din Tiraspol.

Încercarea anterioară de a organiza dialogul s-a confruntat cu dificultăți: potrivit autorităților, pe 22 iulie, Ignatiev a refuzat să vină la Chișinău, invocând motive de securitate. Drept răspuns, Kiveri a calificat aceste argumente drept nefondate și a declarat că partea moldovenească este pregătită să continue dialogul.