Chiveri: Reintegrarea Transnistriei nu trebuie să fie o condiție pentru aderarea la UE.

„În mod ideal, Republica Moldova, în granițele sale recunoscute internațional, ar trebui să devină parte a Uniunii Europene”, a declarat Chiveri într-un interviu pentru 2EU.brussels, transmite moldpres.md.

Viceprim-ministrul a adăugat că aceste două procese urmează logici diferite. Potrivit lui, integrarea europeană depinde, în primul rând, de reformele și acțiunile Guvernului Republicii Moldova, în timp ce reglementarea transnistreană depinde de voința politică a Tiraspolului, influența Rusiei, prezența militară ilegală a Rusiei în regiune și evoluția războiului din Ucraina.

„Suntem realiști și înțelegem că este vorba despre două procese separate, cu calendare și ritmuri diferite”, a subliniat Chiveri.

El a accentuat că, din perspectiva Chișinăului, sprijinul Uniunii Europene este important tocmai pentru că permite menținerea deschisă a procesului de reglementare, fără a-l lega automat de procesul de integrare europeană. În opinia sa, aceste două procese se pot susține reciproc, deoarece apropierea Republicii Moldova de UE poate face statul mai atractiv pentru cetățenii care locuiesc pe malul stâng al Nistrului.

Răspunzând la întrebarea dacă problema transnistreană poate deveni un instrument de blocare a aderării la UE, Chiveri a declarat că acesta este un risc pe care Chișinăul încearcă să îl evite. El a menționat că influența Rusiei asupra regiunii transnistrene și prezența militară rusă reprezintă riscuri reale, însă reintegrarea nu trebuie privită ca o condiție prealabilă pentru aderarea la UE.

„Nu considerăm reintegrarea ca o condiție prealabilă pentru integrarea europeană”, a subliniat Chiveri. El a adăugat că această poziție a fost explicată partenerilor Republicii Moldova și că mulți dintre ei înțeleg că legarea directă a celor două procese ar oferi „drept de veto” Tiraspolului sau Moscovei în privința cursului european al Republicii Moldova.

Viceprim-ministrul a menționat că autoritățile Republicii Moldova continuă să promoveze ideea a două procese separate, care interacționează, dar, în același timp, problema transnistreană nu trebuie să submineze semnificativ procesul de integrare europeană.