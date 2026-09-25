Chiveri: Numărul persoanelor din Transnistria care susțin reintegrarea este enorm.

Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, consideră că procesul de reglementare transnistreană trebuie să se desfășoare cu respectarea integrității teritoriale a Republicii Moldova.

Acesta a declarat jurnaliștilor după negocierile în formatul „1+1”, care au avut loc în ajun la Tiraspol, relatează infotag.md.

Răspunzând la întrebările jurnaliștilor despre proiectul Declarației de angajament față de metode pașnice în soluționarea conflictului transnistrean, el a confirmat că partea tiraspoleană a propus un astfel de document.

„Faptul că nu am vrut să semnăm acest document este o minciună absolută. Noi am propus propriul document la precedenta întrevedere, pe 16 aprilie. Totuși, partea tiraspoleană l-a respins. În ajunul acestei întrevederi am primit proiectul declarației. Un document foarte bun. Am propus completarea lui cu o frază – că soluționarea conflictului transnistrean trebuie să aibă loc cu respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Din păcate, această propunere nu a fost acceptată”, a spus Chiveri.

La rândul său, negociatorul tiraspolean Vitali Ignatiev a declarat că „reprezentantul Moldovei a încercat să politizeze documentul”.

„Am propus din nou semnarea declarației, însă Chișinăul încearcă să politizeze această temă, să introducă anumite puncte care interesează partea moldovenească. Acest lucru este inacceptabil”, a spus Ignatiev.

Totodată, ambii negociatori au convenit că întrevederea a fost destul de constructivă.

„A fost o întrevedere interesantă, utilă, dificilă, dar nu foarte tensionată”, a spus Chiveri.

El a răspuns, de asemenea, la întrebarea jurnaliștilor despre faptul că, potrivit unui sondaj, fiecare al doilea locuitor al Transnistriei susține reintegrarea regiunii în cadrul Republicii Moldova.

„Considerăm că mult mai mulți oameni de pe malul stâng al Nistrului susțin acest proces. Nu credem că pot fi realizate sondaje libere într-o regiune unde există represalii și presiuni asupra oamenilor. Dacă veți ieși în centrul Tiraspolului cu un afiș în favoarea reintegrării, riscați să primiți opt ani de închisoare. Considerăm că numărul persoanelor care susțin reintegrarea este mult mai mare”, a subliniat Chiveri.

El a subliniat că întrevederea a avut loc la Tiraspol la invitația noului șef al Misiunii OSCE, Christopher Smith.

„Aceasta a fost a treia întrevedere din anul curent. Toate întrevederile au avut loc la Tiraspol. Consider că nu există motive pentru a nu desfășura următoarea întrevedere la Chișinău. Sau – alternativ, pe malul stâng, în alte localități care se află temporar sub controlul Tiraspolului”, a propus vicepremierul.

După încetarea activității formatului „5+2”, formatul „1+1” rămâne singura platformă de dialog între Chișinău și Tiraspol. Astfel, în 2024 au avut loc trei întrevederi în formatul „1+1”, în 2025 – două, iar alte două au avut loc în 2026 – în februarie și în aprilie.

Toate aceste întrevederi s-au desfășurat pe teritoriul controlat de administrația Transnistriei – ele au avut loc în birourile Misiunii OSCE de la Tiraspol. Acest lucru se datorează faptului că, de la mijlocul anului 2024, reprezentantul Tiraspolului, Vitali Ignatiev, refuză să vină la Chișinău. El declară că, după adoptarea de către Parlamentul Moldovei a așa-numitei „legi privind separatismul”, se teme de arestare la Chișinău.