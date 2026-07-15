Chiveri: Majoritatea transnistrenilor susțin restaurarea spațiilor naționale unificate.

Viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, susține că procesele de reintegrare sectorială ale Republicii Moldova continuă să se dezvolte.

Totodată, el a menționat că „această dinamică se reflectă în creșterea indicatorilor, în timp ce majoritatea locuitorilor din regiunea transnistreană susțin obiectivul strategic de restaurare a spațiilor naționale unificate”, transmite infotag.md.

Declarație a fost făcută la o întâlnire la Chișinău cu Thomas Lenk, reprezentant special al Președinției în Exercițiu a OSCE pentru Reglementarea Transnistreană, și Isabela Silvia Hartmann, șefa interimară a Misiunii OSCE în Moldova.

Părțile au discutat „cele mai importante probleme care preocupă locuitorii de pe ambele maluri ale râului Nistru și măsurile luate de Chișinău pentru a le aborda, inclusiv protejarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului”.

„Autoritățile Republicii Moldova continuă să consolideze politicile de reintegrare și să crească furnizarea de servicii publice de calitate în regiunile de est ale țării”, a declarat Chiveri, prezentând totodată „detalii privind lansarea viitoare a Fondului de Convergență”.

Viceprim-ministrul pentru Reintegrare a cerut din nou OSCE să utilizeze toate oportunitățile disponibile „pentru a elimina barierele artificiale în calea liberei circulații menținute de Tiraspol, pentru a rezolva încălcările drepturilor omului în regiune și pentru a reafirma sprijinul pentru un model de soluționare pașnică și definitivă a conflictelor, bazat pe respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova”.