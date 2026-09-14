Chiveri: În Transnistria trebuie să fie resimțite avantajele apropierii de malul drept.

Fondul de convergență, destinat procesului de reintegrare a Republicii Moldova, trebuie să devină un instrument eficient de susținere a cetățenilor și de finanțare a proiectelor în domeniul infrastructurii, educației, sănătății.

Locuitorii regiunii transnistrene trebuie să simtă beneficii concrete în urma procesului de apropiere dintre cele două maluri, a declarat într-un interviu acordat Moldpres în această săptămână viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, transmite tv8.md.

Potrivit viceprim-ministrului, acest fond nu trebuie perceput doar ca un mecanism financiar. Principala sa misiune este de a face ca apropierea dintre cele două maluri ale Nistrului să aducă rezultate palpabile pentru populație.

„Cetățenii trebuie să simtă că apropierea de malul drept le oferă avantaje concrete. Aceasta înseamnă infrastructură de calitate, servicii publice accesibile, educație, sănătate și proiecte locale. Procesul de reintegrare trebuie construit de jos în sus — prin oameni, educație și noi oportunități", a subliniat Chiveri.

Pentru buna funcționare a fondului, este necesară implementarea unor reguli clare, a unor criterii de selecție, a transparenței totale, precum și a unor mecanisme eficiente de control și monitorizare. În realizarea inițiativei, Chișinăul contează pe sprijinul activ și asistența financiară a partenerilor internaționali.

Guvernul este convins că îmbunătățirea treptată a calității vieții și crearea unor beneficii reale pentru populație contribuie la apropierea progresivă a regiunii transnistrene de malul drept al Moldovei.