Chiveri, despre reprezentanții Tiraspolului: Refuză negocierile, dar vin la cumpărături.

Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a declarat că Tiraspol continuă să „pună bețe în roate” pentru a evita participarea la întâlnirile în format „1+1”, refuzând să vină la Chișinău.

În același timp, reprezentanții malului stâng al Nistrului au fost observați de mai multe ori la Chișinău și în alte localități de pe malul drept, unde participă la diverse evenimente și chiar merg la cumpărături, scrie deschide.md.

„I-am invitat de mai multe ori la Chișinău, dar am primit refuzuri. Ei susțin că au probleme de securitate, dar în același timp reprezentanții Tiraspolului participă la recepții diplomatice, au fost văzuți făcând cumpărături la Chișinău și în alte localități de pe malul drept al Nistrului. Am spus: „Aceasta este o motivație falsă””, a declarat Valeriu Chiveri la o conferință de presă după ședința Guvernului.

Potrivit reprezentantului Chișinăului, Tiraspolul a refuzat de mai multe ori să vină la negocieri, în timp ce continuă să aducă acuzații împotriva autorităților constituționale ale Republicii Moldova.

„Acum câteva zile am văzut o nouă reacție a Tiraspolului. Aceasta a devenit deja „rituală”, propagandistică: când nu există argumente apar informații false sau acuzații nefondate că Chișinăul blochează procesul de negocieri. Cred că tovarășii din Tiraspol ar trebui să-și cunoască locul și limitele și să nu mai împiedice acest proces. Iar locuitorilor malului stâng al Nistrului, în special celor puțini care încă cred în narațiunile Tiraspolului, aș dori să le prezint o imagine reală:

Recent, am invitat de mai multe ori reprezentanții Tiraspolului să participe la întâlniri în format „1+1”. În răspuns am primit răspunsuri evazive sau refuzuri. Agenda acestor întâlniri este formată pe baza propunerilor reprezentanților politici. Suntem pregătiți și deschiși să discutăm orice propuneri ale Tiraspolului. Așteptăm aceeași deschidere din partea lor. Din partea noastră am propus să discutăm Fondul de convergență, TVA, accize și drepturile fermierilor, educația, drepturile fundamentale ale cetățenilor. Locul desfășurării întâlnirilor. Ultima întâlnire în format „1+1” a avut loc la Chișinău pe 2 decembrie 2022, adică acum mai bine de trei ani. După aceasta au avut loc opt întâlniri — toate la Tiraspol sau Bender. Acum am propus o alternativă, pentru a demonstra flexibilitatea noastră, cum se spune: să împăcăm și capra, și varza..Am propus localități de pe malul stâng al Nistrului: Râbnița, Grigoriopol, Dubăsari, iar acum adaug și Camenca. Ne va fi foarte interesant să vedem reacția reprezentanților Tiraspolului. Sperăm foarte mult că va fi una pozitivă. În caz contrar, ei vor arăta cine blochează cu adevărat procesul de negocieri”, a declarat vicepremierul Chiveri.

Anterior, reprezentanții Tiraspolului au refuzat de mai multe ori să vină la Chișinău, invocând motive de securitate.