Chiveri, despre criticile aduse de Tiraspol programului lui Tofan: Nu ne așteptam la o reacție diferită.

Viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri consideră că criticile Tiraspolului la adresa programului Guvernului Vasile Tofan au fost previzibile.

Totodoată, el susține că acestea nu vor influența cursul autorităților de la Chișinău în procesul de reintegrare a Republicii Moldova.

Potrivit oficialului, noul program doar dezvoltă și explică mai detaliat obiectivele Guvernului, fără a schimba politica aplicată până acum, scrie tvrmoldova.md.

„Programul Guvernului a prezentat mai detaliat viziunea noastră asupra reintegrării. Nu a schimbat nimic din ceea ce am făcut în decursul celor opt luni de activitate a Guvernului anterior. Nu ne-am așteptat la o altă reacție, dar vom continua să promovăm și să dezvoltăm procesul de reintegrare pe baza priorităților stabilite acolo: pace și stabilitate, respectarea drepturilor omului, precum și extinderea cadrului legal și a normelor pe întreg teritoriul țării”, a declarat vicepremierul.

Potrivit lui Chiveri, unul dintre elementele noi ale programului Guvernului este Fondul de convergență — un mecanism pe care puterea executivă intenționează să-l implementeze în perioada următoare.

„Un element foarte important, care a apărut în acest program, este Fondul de convergență, pe care îl vom implementa prin toate mijloacele posibile. Va fi necesară o decizie a Guvernului, care va fi luată în curând”, a spus oficialul.

Vicepremierul a subliniat că Guvernul va continua implementarea agendei privind reintegrarea.

„Nu ne-am așteptat la o altă reacție. Ne bucurăm că la Tiraspol urmărește cu atenție documentele strategice adoptate în cadrul administrației publice, iar procesul de reintegrare este una dintre componentele lor”, a adăugat Chiveri.

Declarația vicepremierului a fost făcută după ce așa-numitul minister de externe de la Tiraspol a criticat secțiunea despre reintegrare din programul Guvernului lui Tofan. Administrația ne-recunoscută a numit abordarea Chișinăului „distructivă”, s-a pronunțat împotriva creării Fondului de convergență și a acuzat autoritățile constituționale ale Moldovei de încercarea de a impune unilateral Transnistriei normele legale și administrative ale Republicii Moldova.