Infotag.md logoInfotag
18 Mai 2026, 08:29
3 262
Chiveri: Chișinăul este pregătit să elimine barierele dintre cele două maluri ale Nistrului

Viceprim-ministrul pentru Reintegrare Valeriu Chiveri a confirmat „disponibilitatea Chișinăului de a întreprinde acțiuni care să contribuie la eliminarea treptată a barierelor artificiale dintre cele două maluri ale Nistrului”.

Despre aceasta a declarat el la o întâlnire la Chișinău cu Reprezentantul Special al Președinției în exercițiu a OSCE pentru procesul de reglementare transnistreană, Thomas Lenk, transmite infotag.md.

Viceprim-ministrul a apreciat înalt rolul OSCE în facilitarea dialogului dintre Chișinău și Tiraspol. El a confirmat „poziția principială a autorităților moldovenești privind soluționarea finală a conflictului transnistrean prin mijloace pașnice și politice, cu respectarea suveranității și integrității teritoriale a țării în limitele frontierelor sale recunoscute internațional”.

Părțile au discutat evoluția reglementării transnistrene, dinamica dialogului dintre Chișinău și Tiraspol, prioritățile autorităților Republicii Moldova și avantajele politicii de reintegrare a țării.

Ele au subliniat necesitatea soluționării problemelor concrete ale locuitorilor ambelor maluri ale Nistrului, garantarea drepturilor și libertăților omului pentru realizarea „obiectivului strategic - reintegrarea Republicii Moldova”.

Sursă
Infotag.md logoInfotag
