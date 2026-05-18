Chiveri: Chișinăul este pregătit să elimine barierele dintre cele două maluri ale Nistrului.

Despre aceasta a declarat el la o întâlnire la Chișinău cu Reprezentantul Special al Președinției în exercițiu a OSCE pentru procesul de reglementare transnistreană, Thomas Lenk, transmite infotag.md.

Viceprim-ministrul a apreciat înalt rolul OSCE în facilitarea dialogului dintre Chișinău și Tiraspol. El a confirmat „poziția principială a autorităților moldovenești privind soluționarea finală a conflictului transnistrean prin mijloace pașnice și politice, cu respectarea suveranității și integrității teritoriale a țării în limitele frontierelor sale recunoscute internațional”.

Părțile au discutat evoluția reglementării transnistrene, dinamica dialogului dintre Chișinău și Tiraspol, prioritățile autorităților Republicii Moldova și avantajele politicii de reintegrare a țării.

Ele au subliniat necesitatea soluționării problemelor concrete ale locuitorilor ambelor maluri ale Nistrului, garantarea drepturilor și libertăților omului pentru realizarea „obiectivului strategic - reintegrarea Republicii Moldova”.