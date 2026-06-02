realitatea.md logorealitatea
2 Iunie 2026, 12:23
35
Chișinăul i-a reamintit Tiraspolului unde își vinde Transnistria produsele

Agenții economici din stânga Nistrului vor să vândă cel mai mult, dintre destinațiile europene, în România.

Chișinăul i-a reamintit Tiraspolului unde își vinde Transnistria produsele.
Chișinăul i-a reamintit Tiraspolului unde își vinde Transnistria produsele.

Biroul pentru Politici de Reintegrare a făcut această precizare după ce Vadim Krasnoselski a propus instituirea unor zile de comemorare a începutului „ocupației române” în regiune.

„Sunt inițiative cu tentă provocatoare, menite să aprofundeze autoizolarea regimului de facto și să demonstreze încă o dată în plus că acesta nu e capabil de nimic altceva în afară de propagandă și narative de confruntare, în contextul în care regiunea se confruntă cu probleme grave în sfera drepturilor omului.

E cazul să reamintim că din operațiunile comerciale externe ale agenților economici din regiune cea mai solicitată destinație din Uniunea Europeană este anume România, și respectiv, e neclar cum se pliază declarațiile/inițiativele de acest gen cu realitățile practice de pe teren”, se arată în declarația autorităților constituționale, transmisă la solicitarea echipei Realitatea.

Pe 1 iunie, Vadim Krasnoselski a cerut funcționarilor din regiune instituirea zilelor de comemorare a începutului „ocupației naziste românești” asupra regiunii transnistrene.

Potrivit oficialului din zona autoproclamată, în aceste zile ar urma să fie organizare evenimente patriotice, depuneri de flori, dar și momente de reculegere.

Sursă
realitatea.md logorealitatea
