Chișinăul i-a reamintit Tiraspolului unde își vinde Transnistria produsele.

Biroul pentru Politici de Reintegrare a făcut această precizare după ce Vadim Krasnoselski a propus instituirea unor zile de comemorare a începutului „ocupației române” în regiune.

„Sunt inițiative cu tentă provocatoare, menite să aprofundeze autoizolarea regimului de facto și să demonstreze încă o dată în plus că acesta nu e capabil de nimic altceva în afară de propagandă și narative de confruntare, în contextul în care regiunea se confruntă cu probleme grave în sfera drepturilor omului.

E cazul să reamintim că din operațiunile comerciale externe ale agenților economici din regiune cea mai solicitată destinație din Uniunea Europeană este anume România, și respectiv, e neclar cum se pliază declarațiile/inițiativele de acest gen cu realitățile practice de pe teren”, se arată în declarația autorităților constituționale, transmisă la solicitarea echipei Realitatea.

Pe 1 iunie, Vadim Krasnoselski a cerut funcționarilor din regiune instituirea zilelor de comemorare a începutului „ocupației naziste românești” asupra regiunii transnistrene.

Potrivit oficialului din zona autoproclamată, în aceste zile ar urma să fie organizare evenimente patriotice, depuneri de flori, dar și momente de reculegere.