Chișinăul apără dreptul soldaților moldoveni de a purta drapelul național în Zona de Securitate.

Declarația a fost făcută de membrii Delegației R. Moldova în cadrul ședinței Comisiei Unificate de Control care s-a desfășurat joi, 11 iunie, transmite deschide.md.

În același timp, au precizat oficialii de la Chișinău, utilizarea de către ceilalți militari a simbolurilor neaprobate, inclusiv a semnelor asociate agresiunii militare, reprezintă abateri de la actele misiunii de menținere a păcii și a legislației Republicii Moldova

Membrii Delegației R. Moldova au amintit că, pe parcursul anilor au fost semnalate, de asemenea, încălcări legate de simbolistica militară, desfășurarea de exerciții neautorizate și de prezența tehnicii blindate ruse în Zona de Securitate, inclusiv nerespectarea protocolului din 2003 prin care s-a dispus retragerea acesteia.

În acest sens, delegații Chișinăului au cerut respectarea deciziilor existente și implementarea rapidă a retragerii tehnicii blindate, reafirmând totodată angajamentul pentru cooperare și stabilitate în Zona de Securitate.

Un alt subiect abordat în cadrul ședinței CUC s-a referit la necesitatea asigurării libertății de circulație în apropierea localității Hârbovăț din raionul Anenii Noi.

Oficialii moldoveni au atras atenția asupra faptului că lucrările de reparație a drumului către complexul avicol, începute la 1 aprilie curent, sunt încetinite din cauza circulației transportului de mare tonaj pe sectorul aflat în reabilitare. Pentru a facilita finalizarea lucrărilor, locuitorii, agenții economici și primăria solicită utilizarea unei rute alternative, blocată ilegal de structurile transnistrene.

În acest sens, delegația Republicii Moldova a amintit despre articolul 5 al Acordului din 21 iulie 1992 care prevede eliminarea obstacolelor în circulația mărfurilor, serviciilor și persoanelor. Astfel, Chișinăul a solicitat deplasarea fără impedimente a vehiculelor agenților economici respectivi.