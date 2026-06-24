Chișinăul a propus Tiraspolului organizarea unei întâlniri în formatul „1+1”.

Guvernul intenționează să prezinte până la sfârșitul lunii iulie mecanismul de implementare a Fondului de convergență, care va contribui la apropierea celor două maluri ale Nistrului și va sprijini procesul de reintegrare a țării.

Despre aceasta a anunțat vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, după ședința Guvernului din 24 iunie, transmite radiomoldova.md.

Potrivit acestuia, Chișinăul a propus organizarea unei noi întâlniri în formatul „1+1” și a invitat o delegație din Tiraspol pentru a discuta principiile de funcționare ale fondului.

„Formatul de comunicare „1+1” rămâne singurul funcțional în condițiile actuale. Prin urmare, Chișinăul a propus să aibă loc o nouă întâlnire și a invitat delegația din Tiraspol în capitală. Intenționăm să îi informăm despre Fondul de convergență și principiile sale de funcționare”, a menționat Chiveri.

În prezent, autoritățile dezvoltă mecanismul de funcționare a proiectului, care va include calendarul evenimentelor, modul de finanțare și implementarea programelor prevăzute.

Potrivit lui Chiveri, reacția Tiraspolului la inițiativă rămâne până acum reținută. Totodată, autoritățile speră că fondul va stârni interesul locuitorilor de pe malul stâng, deoarece fondurile vor fi direcționate spre proiecte sociale și de infrastructură care să contribuie la îmbunătățirea calității vieții.

„Din răspunsul primit de la Tiraspol am înțeles că propunerea nu a stârnit un entuziasm mare acolo. Pentru noi este important ca despre fond să se vorbească cât mai mult în spațiul public al raioanelor din estul țării, în ciuda propagandei, știrilor false și declarațiilor din Tiraspol”, a subliniat vicepremierul.

Fondul de convergență a fost anunțat în februarie 2026. Se presupune că una dintre sursele de finanțare va fi reprezentată de taxele plătite de agenții economici de pe malul stâng al Nistrului.

Potrivit vicepremierului Chiveri, Fondul de convergență nu va fi un instrument de condiționare în negocierile cu Tiraspolul, ci parte a unui proces de reintegrare economică graduală. Totodată, implementarea proiectelor va fi realizată la nivelul comunităților locale și al companiilor înregistrate pe malul drept, fără o coordonare directă cu autoritățile transnistrene.

Fondul urmează să includă un buget de circa 300 de milioane de lei până la sfârșitul anului, cu posibilitatea majorării acestuia la patru miliarde de lei până în 2030.