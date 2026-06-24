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noi.md logonoi
24 Iunie 2026, 11:35
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Chicu: Promisiunea de a reduce „salariile nesimțite” ale funcționarilor a rămas doar la nivel de declarații

Deputatul Ion Chicu a declarat că inițiativa președintei Maia Sandu de a reduce așa-numitele „salarii nesimțite” ale unor funcționari nu a fost pusă în practică.

Chicu: Promisiunea de a reduce „salariile nesimțite” ale funcționarilor a rămas doar la nivel de declarații.
Chicu: Promisiunea de a reduce „salariile nesimțite” ale funcționarilor a rămas doar la nivel de declarații.

„Încă vă mai amintiți inițiativa Maiei Sandu privind reducerea „salariilor nesimțite” ale unor funcționari PAS? Uitați-vă ce s-a întâmplat cu această inițiativă în realitate”, a declarat Chicu, citat de noi.md.

Potrivit lui, este vorba despre salariile pe care le primesc anumiți angajați ai structurilor de stat, adică instituții finanțate din banii cetățenilor.

„Despre salariile nesimțite de milioane pe care le primesc unii, fiind angajați în structurile de stat. Nu în sectorul privat, unde antreprenorii, datorită talentului și muncii, câștigă bani – fie o sută, fie un milion, asta este treaba lor. Dar în sectorul de stat – asta înseamnă că sunt finanțați din impozitele și alte plăți pe care noi, cetățenii, suntem obligați să le plătim”, a spus deputatul.

Chicu a amintit că în octombrie 2025 Maia Sandu a venit cu inițiativa reducerii salariilor excesiv de mari ale unor funcționari.

„În octombrie 2025 doamna Maia Sandu a lansat inițiativa reducerii, cum a spus ea, a „salariilor nesimțite” ale unor funcționari. Așa a promis cetățenilor, pentru că avem funcționari cu salarii de sute de mii de lei pe lună”, a menționat el.

Potrivit deputatului, după aceasta fracțiunea PAS din Parlament a înregistrat un proiect care prevedea limitarea salariilor unor directori și funcționari.

„Fracțiunea PAS în decembrie a înregistrat un proiect privind plafonarea salariilor unor directori și funcționari – maximum până la șase salarii medii pe economie. Când acest proiect urma să fie examinat în ședința plenară, autorii - deputații PAS l-au retras. Și atât. Acest proiect nu mai există, a fost pus pe raft și nu este examinat”, a declarat Chicu.

Ca exemplu, el a menționat situația de la MoldATSA, afirmând că o angajată a întreprinderii, rudă a Maiei Sandu, primea 85.000 de lei pe lună, iar din 1 ianuarie 2026 salariul ei a crescut la 120.000 de lei.

„Vă explic ce s-a întâmplat în practică, de exemplu, la MoldATSA cu salariul rudei Maiei Sandu. În 2025, când Maia spunea că vor reduce salariile nesimțite, ruda ei primea 85.000 de lei pe lună la MoldATSA. Teoretic, ascultând-o pe Maia Sandu, i-ar fi trebuit să-i scadă salariul. Știți ce salariu primește din 1 ianuarie 2026? Nu mai puțin de 85.000, ci 120.000 de lei pe lună. Iată realitatea și diferența dintre ce s-a promis și ce s-a făcut. De la 85.000, cu promisiunea de a reduce salariile, la 120.000”, a declarat Chicu.

Chicu a mai spus că cetățenii trebuie să se pregătească pentru noi taxe și impozite. „Iar voi, inclusiv și mai ales cei care credeți în poveștile frumoase ale Maiei Sandu, pregătiți bani, pentru că din 1 ianuarie 2027 va trebui să plătiți din nou taxe și impozite mai mari. Pentru că de aceste salarii ei nu renunță”, a declarat deputatul.

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