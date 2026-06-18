Chicu: Proiectul reformei salariilor bugetarilor nu este o revoluție, ci doar niște modificări.

Fostul prim-ministru, deputatul Ion Chicu, a comentat proiectul de reformă a sistemului de salarizare în sectorul bugetar, caracterizându-l drept o simplă ajustare a legislației în vigoare, nu o reformă revoluționară.

Chicu a declarat jurnaliștilor că argumentul partidului PAS, folosit pentru a justifica neindexarea salariilor la 1 ianuarie, a fost fals, transmite logos-pres.md.

„Conform primelor noastre evaluări, nu este vorba despre o lege nouă privind salarizarea, așa cum au susținut ei, ci despre introducerea unor modificări în legea existentă. Aceste schimbări nu sunt atât de revoluționare încât să permită PAS să justifice faptul că la 1 ianuarie nu au majorat salariile în sectorul bugetar. Pentru prima dată în opt ani nu au fost majorate salariile cadrelor didactice, lucrătorilor din domeniul medical și altor categorii. Ni s-a spus că majorarea va avea loc odată cu adoptarea noii legi privind salarizarea. Iată că această „lege nouă” este, de fapt, modificarea câtorva articole și extinderea grilei de salarizare, ceea ce practic reduce coeficienții pe toată scala, de la clasa 1 până la clasa 135 de salarizare”, a declarat deputatul.

Chicu a subliniat că, dacă autoritățile nu revizuiesc valoarea mărimii de bază prin amendamente la legea bugetului de stat, modificările propuse ar putea duce teoretic la scăderea salariilor.

„Pentru a înțelege dacă salariile vor fi majorate de la 1 septembrie, trebuie să așteptăm un alt proiect — amendamentele la legea bugetului de stat, deoarece acolo sunt stabilite valorile de bază. Dacă acestea nu vor fi modificate, salariile vor scădea, deoarece fiecare coeficient este redus, inclusiv cel al președintelui țării și al președintelui Parlamentului. Este evident că vor prezenta amendamentele la buget, iar atunci fiecare angajat, fie că este profesor, lucrător cultural sau deputat, va înțelege ce se întâmplă cu salariul său”, a explicat Ion Chicu.

Reamintim că Guvernul a publicat proiectul de lege privind reformarea sistemului de salarizare în sectorul bugetar. Conform documentului, reforma se bazează pe patru obiective principale: asigurarea unei salarizări comparabile pentru funcții similare, creșterea competitivității față de sectorul privat, stimularea activității profesionale și menținerea disciplinei bugetare.