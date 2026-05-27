theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
unimedia.info logounimedia
27 Mai 2026, 18:02
1 789
Copiază linkul
Link copiat

Chicu: Principala cauză a scumpirilor e umflarea aparatului birocratic al PAS

Fostul premier Ion Chicu, actual deputat în Parlament, susține că, „principala cauză a majorării prețurilor este umflarea aparatului birocratic PAS-ist din ministere și agenții”.

Chicu: Principala cauză a scumpirilor e umflarea aparatului birocratic al PAS.
Chicu: Principala cauză a scumpirilor e umflarea aparatului birocratic al PAS.

Potrivit politicianului, întreținerea aparatului de stat necesită sute de milioane de lei, în timp ce partenerii externi ai autorităților „nu mai dau bani”, scrie unimedia.info.

„Cauza principală a majorării TVA și, implicit, a prețurilor este umflarea aparatului birocratic PAS-ist din ministere și agenții. Trebuie sute de milioane pentru întreținere, iar „partenerii” Maiei bani nu mai dau... Oare când prindem la minte?”, scrie ex-prim-ministrul, pe rețele.

Reprezentanții partidului de guvernământ nu au comentat deocamdată declarațiile fostului prim-ministru.

Sursă
unimedia.info logounimedia
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici