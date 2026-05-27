27 Mai 2026, 18:02
Chicu: Principala cauză a scumpirilor e umflarea aparatului birocratic al PAS
Fostul premier Ion Chicu, actual deputat în Parlament, susține că, „principala cauză a majorării prețurilor este umflarea aparatului birocratic PAS-ist din ministere și agenții”.
Potrivit politicianului, întreținerea aparatului de stat necesită sute de milioane de lei, în timp ce partenerii externi ai autorităților „nu mai dau bani”, scrie unimedia.info.
„Cauza principală a majorării TVA și, implicit, a prețurilor este umflarea aparatului birocratic PAS-ist din ministere și agenții. Trebuie sute de milioane pentru întreținere, iar „partenerii” Maiei bani nu mai dau... Oare când prindem la minte?”, scrie ex-prim-ministrul, pe rețele.
Reprezentanții partidului de guvernământ nu au comentat deocamdată declarațiile fostului prim-ministru.