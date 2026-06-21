Chicu: Modificările la Codul fiscal vor duce la majorarea prețurilor și scăderea veniturilor populației.

Fostul prim-ministru și deputat Ion Chicu critică proiectul noului Cod fiscal propus de Guvern.

El susține că modificările pregătite pentru următorii ani vor duce la majorarea prețurilor, creșterea poverii fiscale și reducerea veniturilor reale ale populației, transmite bani.md.

Într-o declarație, Chicu a afirmat că una dintre cele mai importante schimbări vizează uniformizarea cotei TVA la 20% pentru mai multe categorii de produse și servicii care în prezent beneficiază de cote reduse.

„Guvernarea și-a asumat în fața FMI să ridice toate aceste cote la 20%. La gazele naturale, de exemplu, dacă acum la un preț de 10 lei plătim 80 de bani TVA, după modificare vom plăti 2 lei TVA pentru fiecare metru cub”, a declarat Chicu.

Potrivit acestuia, majorarea TVA va afecta și produsele agricole, sectorul HoReCa, precum și cumpărăturile efectuate pe platforme online precum Temu și alte magazine externe. El susține că o creștere a TVA nu garantează automat și încasări mai mari la buget, deoarece scumpirile vor reduce consumul.

„Majorarea TVA înseamnă majorarea prețurilor. Dacă oamenii cumpără mai puțin, se reduce și baza impozabilă”, a argumentat deputatul.

O altă critică vizează schimbările propuse la impozitarea veniturilor persoanelor fizice. Chicu afirmă că reducerea cotei de impozitare la 7% pentru veniturile de până la un milion de lei anual este prezentată drept o facilitate, însă în paralel sunt eliminate scutirile personale și cele pentru copii.

În plus, acesta susține că noul sistem transferă către angajați obligația de achitare a contribuțiilor sociale, care în prezent sunt suportate de angajatori.

„Mulți nu au observat că aceste contribuții vor fi achitate de angajat și că ele nu vor mai fi deductibile din venitul impozabil. În multe cazuri, reducerea cotei la 7% nu va însemna că salariatul va avea mai mulți bani în buzunar”, a spus Chicu.

Potrivit deputatului, modificarea va genera și costuri suplimentare pentru companii. El a exemplificat că pentru un salariu de 10.000 de lei, povara fiscală a angajatorului ar putea crește cu aproximativ 250 de lei pentru a compensa noul mecanism de calcul.

Fostul premier a criticat și modificările privind impozitul pe bunurile imobile. Acesta a atras atenția că majorarea cotei minime de impozitare de la 0,05% la 0,1%, combinată cu reevaluarea valorii cadastrale a proprietăților, ar putea duce la creșterea de până la trei ori a impozitului pe imobile.

„Anul viitor, când oamenii vor primi avizele de plată pentru impozitul pe bunurile imobile, acestea ar putea fi de aproximativ trei ori mai mari decât în prezent”, a avertizat Chicu.

Deputatul a criticat și eliminarea facilităților fiscale acordate agricultorilor, inclusiv compensarea de 6% din contribuțiile sociale pentru angajații din sector. Totodată, el susține că majorarea TVA pentru produsele agricole de la 8% la 20% va afecta întregul lanț economic, de la fermieri și procesatori până la consumatorii finali.