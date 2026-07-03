Chicu, după demisia lui Munteanu: Țara este capturată de o grupare criminală.

Deputatul Ion Chicu, a comentat public demisia prim-ministrului Alexandru Munteanu, calificând situația drept una neobișnuită pe scena politică. Chicu a afirmat că plecarea premierului survine într-un context politic tensionat.

El susține că actuala guvernare ar fi influențată de grupuri cu interese ascunse și a criticat dur Partidul Acțiune și Solidaritate, pe care l-a acuzat de control asupra instituțiilor statului, scrie realitatea.md.

„Este un moment ieșit din comun. Este prima dată când un prim-ministru, având susținerea masivă parlamentară, după practic câteva luni și-a prezentat demisia. Și nu este o criză care s-ar evidenția, o gafă a lui personală sau a guvernului. Motivul principal este faptul că țara este capturată de o grupare criminală… Suntem într-un moment foarte, foarte complicat”, a declarat el.

De asemenea, liderul PDCM s-a adresat și reprezentanților diplomatici ai Uniunii Europene, inclusiv ambasadoarei UE în Republica Moldova, Iwona Piorko, afirmând că partenerii externi ar fi fost induși în eroare privind situația politică internă.

„Doamna ambasador a Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piorko, stimați ambasadori a țărilor europene, occidentale, parteneri a Republicii Moldova, țara asta acum este în bătaia vântului. Pe lângă toate problemele pe care le avem noi, toate multe care s-au adunat, voi ați dat țara asta în mâinile la niște criminali, care v-au mințit ca pe niște naivi. V-au amăgit că ei vor Uniunea Europeană, astfel încât voi să le faceți toate condițiile ca ei să mențină caracatița la putere…Să facem ceva să salvăm țara asta”, a menționat Chicu.

Chicu a anunțat că urmează consultări în cadrul formațiunii sale pentru a stabili pașii următori.

Reamintim că vineri, 3 iulie, prim-ministrul Alexandru Munteanu și-a dat demisia. „În momentul în care am înțeles că nu-mi mai pot exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le am, aleg să plec”, a comentat el decizia sa.