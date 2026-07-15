Chicu, despre planurile ANRE de a modifica prețurile la carburanți: Încă 58 de bani pe litru.

Deputatul și liderul PDCM, Ion Chicu, a criticat intenția Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE).

ANRE intenționează să majoreze, începând cu 1 august, marja comercială aplicată la carburanți, prin includerea unei contribuții obligatorii pentru formarea rezervelor strategice de produse petroliere, transmite omniapres.md.

Potrivit lui Chicu, șoferii vor trebui să plătească suplimentar aproximativ 58 de bani pentru fiecare litru de benzină și motorină. Această sumă include contribuția prevăzută de lege în valoare de 48 de bani și TVA.

„Începând cu 1 august, în urma legii promovate de Radu Marian, pentru fiecare litru de benzină și motorină vom plăti suplimentar 58 de bani. Este vorba despre 48 de bani plus TVA”, a declarat Chicu.

Fostul premier susține că mecanismul prevăzut de noua lege nu are temeiuri suficiente și va conduce la crearea unor noi structuri finanțate din fonduri publice.

„Mecanismul propus de Radu Marian este creat pentru a hrăni o altă armată de paraziți PAS. Gestionarea acestor rezerve nu va fi făcută de companiile petroliere, ci de o nouă structură, bineînțeles, cu salarii de 100.000 de lei. Din acești 58 de bani pe litru, PAS își va întreține oamenii”, a declarat liderul PDCM.

Ion Chicu a mai menționat că majorarea are loc într-o perioadă în care prețurile la carburanți sunt deja influențate de tensiunile geopolitice internaționale.

La rândul său, ANRE explică că majorarea marjei comerciale este prevăzută de Legea securității aprovizionării cu produse petroliere, intrată în vigoare la 30 iunie.

Instituția propune creșterea marjei comerciale de la 3,82 la 4,30 lei pe litru de benzină și de la 3,84 la 4,32 lei pe litru de motorină. Diferența de 48 de bani pe litru reprezintă contribuția obligatorie destinată formării rezervelor strategice de produse petroliere.

ANRE subliniază că aceste fonduri nu reprezintă venit suplimentar pentru companiile petroliere. Ele vor fi utilizate exclusiv pentru crearea și menținerea rezervelor de urgență de carburanți, care pot fi activate în cazul întreruperilor de aprovizionare sau a altor situații de urgență ce afectează securitatea energetică a țării.

Proiectul va fi examinat în cadrul ședinței Consiliului Administrativ al ANRE din 21 iulie. Dacă va fi aprobat, noile prevederi vor intra în vigoare la 1 august 2026.