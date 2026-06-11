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unimedia.info logounimedia
11 Iunie 2026, 16:07
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Chicu: Cetățenii vor să știe încotro sunt conduși și ce obiective își stabilește guvernarea

Deputatul Ion Chicu îl critică pe premierul Alexandru Munteanu, pentru că „nu a prezentat Planul de acțiuni al Guvernului” și nici raportul de activitate al Executivului.

Chicu: Cetățenii vor să știe încotro sunt conduși și ce obiective își stabilește guvernarea.
Chicu: Cetățenii vor să știe încotro sunt conduși și ce obiective își stabilește guvernarea.

Potrivit acestuia, autoritățile încalcă legislația, deoarece trebuiau să prezinte raportul pentru anul 2025 încă din aprilie, transmite unimedia.info.

„Planul de acțiune al Guvernului așa și nu a fost publicat, nu este. Încălcăm Legea cu privire la Guvern și regulamentul Parlamentului. În aprilie Guvernul trebuia să vină cu raportul pe activitatea pe anul precedent, nu vine”, a declarat Chicu în cadrul emisiunii Forum de la Vocea Basarabiei.

În opinia sa, cetățenii și deputații trebuie să înțeleagă ce obiective și angajamente își asumă Guvernul pentru a putea evalua ulterior rezultatele activității acestuia.

„Ce să ceri de la un ministru dacă nu știi ce angajamente și-a asumat? Cetățenii vor să știe încotro sunt conduși și ce obiective își stabilește guvernarea”, a declarat fostul premier.

În replică, deputatul PAS Adrian Băluțel a declarat că Guvernul se conduce după Planul Național de Dezvoltare, valabil pe doi ani, care este accesibil publicului.

Comentând problema raportului anual, el a menționat că premierul Alexandru Munteanu îl va prezenta după un an de activitate în funcție.

„Când se va împlini un an de la numirea sa, premierul va prezenta raportul. Toată lumea poate vedea ce se întâmplă în țară”, a spus Băluțel.

Totuși, Chicu nu a fost de acord cu această poziție și a subliniat că legea obligă Guvernul să raporteze anual despre activitatea sa, indiferent de momentul numirii premierului.

„Dacă vreți să schimbați această procedură, mai întâi modificați legea”, a concluzionat el.

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