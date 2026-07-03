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3 Iulie 2026, 09:39
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Chicu, către Munteanu: Aveți toată susținerea noastră, dacă găsiți curaj să eliberăm țara de banda Recean–Spînu

Liderul PDCM, Ion Chicu, a făcut o declarație în contextul informațiilor apărute cu o zi înainte privind o posibilă demisie a prim-ministrului Alexandru Munteanu.

Chicu, către Munteanu: Aveți toată susținerea noastră, dacă găsiți curaj să eliberăm țara de banda Recean–Spînu.
Chicu, către Munteanu: Aveți toată susținerea noastră, dacă găsiți curaj să eliberăm țara de banda Recean–Spînu.

„Domnule prim-ministru ,aveți toată susținerea noastră, dacă găsiți curaj să eliberăm țara de banda Recean-Spînu! 

De la înălțimea profesionalismului și reputației dumneavoastre serioase, înțelegeți foarte bine cum stau lucrurile în țară si cât de adânc caracatița criminală galbenă și-a înfipt ghearele în beregata acestui stat”, a îndemnat Chicu.

Cu o seară înainte, mai multe canale de Telegram au publicat informații potrivit cărora premierul Alexandru Munteanu ar putea să-și anunțe astăzi demisia.

De asemenea, s-a relatat despre o „ședință tensionată” la care ar fi participat conducerea de vârf a țării și unii lideri ai PAS.

Nici Președinția, nici Guvernul nu au confirmat aceste informații.

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