Chicu, către Munteanu: Aveți toată susținerea noastră, dacă găsiți curaj să eliberăm țara de banda Recean–Spînu.

Liderul PDCM, Ion Chicu, a făcut o declarație în contextul informațiilor apărute cu o zi înainte privind o posibilă demisie a prim-ministrului Alexandru Munteanu.

„Domnule prim-ministru ,aveți toată susținerea noastră, dacă găsiți curaj să eliberăm țara de banda Recean-Spînu!

De la înălțimea profesionalismului și reputației dumneavoastre serioase, înțelegeți foarte bine cum stau lucrurile în țară si cât de adânc caracatița criminală galbenă și-a înfipt ghearele în beregata acestui stat”, a îndemnat Chicu.

Cu o seară înainte, mai multe canale de Telegram au publicat informații potrivit cărora premierul Alexandru Munteanu ar putea să-și anunțe astăzi demisia.

De asemenea, s-a relatat despre o „ședință tensionată” la care ar fi participat conducerea de vârf a țării și unii lideri ai PAS.

Nici Președinția, nici Guvernul nu au confirmat aceste informații.