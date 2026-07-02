Chicu: Aceasta nu este o „scăpare”, ci o delapidare a fondurilor de stat în proporții deosebit de mari.

Președintele PDCM, Ion Chicu, a criticat declarațiile președintei Maia Sandu, care a spus că nu înțelege ce s-a întâmplat cu verișoara sa, Anastasia Taburceanu.

„Maia, «alaibele și marianii» numesc escroci în instituții. De ei, de spâni și receni, trebuie să te lepezi dacă vrei să faci ordine…”, a scris deputatu pe rețele, informează unimedia.info.

Fostul premier a calificat drept „aberantă” lista de indicații adresată Guvernului, susținând că întreprinderile de stat deja publică rapoarte.

„Nu e «boroboață», dar este infracțiune — delapidarea banilor publici, în proporții deosebit de mari”, a mai adăugat Chicu.

La 1 iulie, președinta Maia Sandu a susținut o conferință de presă în contextul scandalurilor legate de salariile mari din unele instituții de stat, inclusiv MoldATSA, unde verisoara sa, Anastasia Taburcreanu, primea lunar aproximativ 120.000 de lei.

„Nu pot înțelege ce s-a întâmplat în cazul Anastasie, nu o recunosc și nu pot explica aceste lucruri. Dar în fiecare familie există o persoană care face o greșeală, după care toți trebuie să-și pună mâinile în cap”, a declarat șefa statului jurnaliștilor.

De asemenea, Maia Sandu l-a numit „escroc” pe Dumitru Vangheli, care a fost demis din funcția de șef al MoldATSA după o anchetă privind legalitatea și autenticitatea documentelor prezentate de el pentru participarea la concursul pentru această funcție.

Reamintim că, la 18 iunie, presa a publicat o anchetă în care se spunea că Dumitru Vangheli, conducătorul întreprinderii de stat MoldATSA cu un salariu de circa 110.000 de lei pe lună, a inclus informații false în CV-ul cu care a câștigat concursul pentru funcție, organizat de Agenția Proprietății Publice în 2025. Vangheli a indicat în documentul publicat pe site-urile instituțiilor de stat că a obținut licența de pilot într-una dintre cele mai mari academii private de aviație din Canada și apoi a lucrat doi ani ca pilot pe cursele de pasageri la Air Canada. Ambele afirmații, însă, nu corespund realității, conform răspunsurilor primite de ZdG, inclusiv de la Air Canada.

După ancheta ZdG, Vangheli a fost suspendat din funcție, iar apoi demis.

La două zile după publicarea anchetei, în spațiul public a apărut informația că Anastasia Taburceanu, fost specialist în comunicare al ex-premierului Natalia Gavrilița și verisoara președintei Maia Sandu, a lucrat la întreprinderea de stat ca specialist în comunicare. Conform datelor publicate, ea a primit pentru această muncă peste jumătate de milion de lei, adică în medie peste 75.000 de lei pe lună, ceea ce a stârnit critici în societate. La 23 iunie, Anastasia Taburcanu a anunțat că demisionează și intenționează să restituie banii.

Apoi au urmat încă două demisii la 29 iunie – Roman Cojuhari a demisionat din funcția de director al Agenției Proprietății Publice (APP), iar deputatul PAS Radu Marian din funcția de președinte al Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe.

Cu o zi înainte, Anastasia Taburceanu a fost exclusă din PAS.