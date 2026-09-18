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18 Septembrie 2026, 10:01
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Chicu a respins speculațiile despre Stoianoglo: Nu este candidatul PAS

Fostul prim-ministru Ion Chicu a respins afirmațiile potrivit cărora Alexandr Stoianoglo este candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la funcția de bașcan al Găgăuziei.

Chicu a respins speculațiile despre Stoianoglo: Nu este candidatul PAS.
Chicu a respins speculațiile despre Stoianoglo: Nu este candidatul PAS.

În emisiunea Gonța Media, Chicu a declarat că forța politică pe care o reprezintă și-a exprimat deja intenția de a-l susține pe Stoianoglo, care și-a anunțat participarea la alegeri în calitate de candidat independent, scrie noi.md.

„Într-adevăr, domnul Stoianoglo și-a anunțat intenția de a candida. Noi ne-am declarat intenția și hotărârea de a-l susține”, a spus Ion Chicu.

Pe 7 septembrie, Alexandr Stoianoglo și-a anunțat intenția de a candida la funcția de bașcan al Găgăuziei în calitate de candidat independent. În prezent, el este deputat în fracțiunea parlamentară a blocului „Alternativa”.

În interviu, Chicu a comentat, de asemenea, informațiile apărute în spațiul public, potrivit cărora contactele lui Stoianoglo cu reprezentanții puterii ar putea indica un posibil sprijin din partea PAS.

„Domnul Stoianoglo nu este nicidecum un candidat al PAS. Este evident. Probabil, este o linie de atac inventată de oponenți, care ar putea fi folosită împotriva domnului Stoianoglo”, a declarat fostul premier.

Anterior, liderul PAS și președintele Parlamentului, Igor Grosu, a negat, de asemenea, informația potrivit căreia Stoianoglo ar fi candidatul partidului la alegerile din autonomie, calificând aceste afirmații drept „fake”.

Chicu a explicat că participarea lui Stoianoglo la negocierile dintre reprezentanții Chișinăului și ai autonomiei găgăuze, în opinia sa, nu trebuie interpretată drept o apropiere politică de PAS. El consideră că dialogul instituțional dintre autoritățile centrale și autonomie trebuie reluat.

„Ne-am dori ca dialogul dintre centru și această autonomie să fie restabilit, iar regiunea să se dezvolte”, a declarat Ion Chicu.

Potrivit fostului prim-ministru, relațiile dintre Chișinău și Comrat s-au deteriorat în ultimii ani, iar viitorul bașcan va trebui să joace un rol important în restabilirea dialogului dintre autoritățile centrale și conducerea autonomiei.

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