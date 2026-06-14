Centrul pentru Comunicații Strategice a trimis aproape 1.000 de plângeri către META și Google în șase luni.

Aproximativ opt din zece astfel de materiale au fost eliminate, transmite logos-pres.md.

Potrivit raportului, care va fi examinat săptămâna viitoare de Comisia parlamentară pentru securitate națională, apărare și ordine publică, în semestrul al doilea al anului 2023 Centrul a trimis 113 solicitări principalelor platforme digitale care activează în Republica Moldova.

Este vorba despre 976 de publicații, conturi și anunțuri publicitare care au încălcat regulile de securitate ale platformelor și legislația națională.

Ca urmare a verificărilor, 77% dintre materiale au fost blocate. Centrul a asistat instituțiile de stat în formularea pozițiilor oficiale privind incidentele de rezonanță și a coordonat colaborarea cu giganții IT. În 2023 instituția a testat noi protocoale de reacție.

Datorită sprijinului subdiviziunilor profilate ale ministerelor, multe atacuri provocatoare au fost neutralizate înainte de a putea cauza prejudicii societății. Unul dintre cele mai importante realizări ale centrului este considerată dezvoltarea sistemului „Indicele Național de Reziliență Informativă”, cu ajutorul căruia a fost măsurată „temperatura societății” din Republica Moldova.

Bugetul Centrului pentru 2023 a fost aprobat în valoare de 12,25 milioane lei, iar la sfârșitul anului a fost de 8,47 milioane lei, cu un grad de executare de 88,4%. De asemenea, baza material-tehnică a fost consolidată prin asistență donatoare în sumă de aproximativ 2,07 milioane lei.

În special, Misiunea Parteneriatului UE (EUPM) a furnizat un sistem informațional specializat în valoare de 1,58 milioane lei, iar Institutul Inițiativelor Strategice (IPIS) a donat echipament informatic în valoare de 485.000 lei.