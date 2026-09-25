CEC explică cine poate candida la funcția de deputat în APG la alegerile din 15 noiembrie.

Un candidat la funcția de deputat în Adunarea Populară a Găgăuziei (APG) poate fi un cetățean al Republicii Moldova cu drept de vot, care a împlinit vârsta de 21 de ani și locuiește sau a locuit în Găgăuzia cel puțin trei ani.

În ziua alegerilor, candidatul trebuie să aibă domiciliul sau reședința în regiune. Despre condițiile de participare la alegerile programate pentru 15 noiembrie informează Comisia Electorală Centrală, transmite rupor.md.

Partidele politice și blocurile electorale pot desemna candidați cel târziu cu 70 de zile înainte de ziua votării. Un candidat independent, dimpotrivă, nu trebuie să fie membru al unui partid politic în ultimele 70 de zile înainte de alegeri și nu trebuie să declare public că susține vreun partid.

Pentru înregistrare, un candidat independent trebuie să obțină susținerea a cel puțin 1% dintre alegătorii circumscripției respective, dar în orice caz nu mai puțin de 100 de persoane. Pentru femeile candidate, precum și pentru candidații din circumscripțiile în care sunt înregistrați mai puțin de 500 de alegători, este suficientă prezentarea listelor de subscripție cu cel puțin 50 de semnături.

Un partid sau un bloc electoral poate desemna doar un singur candidat în fiecare circumscripție electorală.

Candidații depun personal documentele la unul dintre cele trei consilii electorale create de Consiliul Electoral Central al Găgăuziei. Decizia privind înregistrarea sau refuzul înregistrării trebuie luată în termen de șapte zile.

Alegerile deputaților Adunării Populare a Găgăuziei vor avea loc la 15 noiembrie 2026, concomitent cu alegerile Guvernatorului (Bașcanului) Găgăuziei. CEC-ul Găgăuziei informează că documentele pentru înregistrarea candidaților la funcția de deputat pot fi depuse până la 6 octombrie inclusiv.