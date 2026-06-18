Ceban: Viitorul satelor moldovenești trebuie decis prin referendum.

Primarul Chișinăului și liderul MAN, Ion Ceban, a declarat că partidul său intenționează să inițieze un referendum național privind reforma APL și să înregistreze proiectul de hotărâre corespunzător în Parlament.

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, Ceban a criticat reforma administrativă propusă, afirmând că nu este o modernizare, ci „lichidarea forțată a satelor”. Potrivit lui, în urma reorganizării pot dispărea între 600 și 700 de primării, transmite rupor.md.

„Satul moldovenesc trebuie salvat, nu lichidat”, a declarat edilul.

De asemenea, el a acuzat autoritățile de presiuni politice și „șantaj financiar” asupra administrațiilor locale. În opinia lui Ceban, închiderea școlilor, scăderea populației și exodul tinerilor slăbesc deja comunitățile rurale.

„Un sat fără școală, primărie și biserică este un sat condamnat”, a subliniat liderul MAN.

Totodată, Ceban a menționat că partidul său nu se opune reformei administrației publice locale în sine, dar cere ca aceasta să fie realizată democratic, ținând cont de opinia cetățenilor. El a declarat, de asemenea, că este gata să susțină modificările Constituției pentru desființarea consiliilor raionale, pe care le consideră structuri ineficiente și politizate, și a pledat pentru extinderea autonomiei localităților și finanțarea directă a satelor.

Potrivit politicianului, decizia finală privind viitorul localităților trebuie să fie luată de cetățeni printr-un referendum național.

În prezent, peste 790 de primării participă la procesul de unificare voluntară. Conceptul reformei administrativ-teritoriale prevede stabilirea unui prag minim de 3.000 de locuitori pentru fiecare primărie, reducerea numărului de raioane de la 32 la 10, reorganizarea serviciilor publice și creșterea sprijinului financiar pentru localitățile care decid să se unească.

Autoritățile consideră, la rândul lor, că reforma este necesară, deoarece majoritatea primăriilor au resurse financiare limitate și depind puternic de transferurile din bugetul de stat, ceea ce afectează calitatea serviciilor oferite și dezvoltarea infrastructurii locale.