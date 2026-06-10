Ceban va contesta decizia instanței în procesul împotriva ministrei de Externe a României: Știu că am dreptate.

Potrivit lui Ion Ceban, acțiunile ministrei de Externe a României, Oana Țoiu, și ale autorităților moldovenești au avut scopul de a-i afecta imaginea și de a împiedica întâlnirile cu diaspora din străinătate, transmite rupor.md.

Decizia de a mi se interzice intrarea în România a fost una strict cu caracter politic, luată cu două luni înaintea campaniei electorale parlamentare din Republica Moldova, iar despre acest lucru am comunicat. Până astăzi nu mi s-a prezentat niciun document sau act care ar demonstra ori ar sta la baza deciziei politice luate împotriva mea”, a declarat primarul.

În declarația sa, edilul Capitalei a criticat și activitatea profesională a oficialului român și a comentat situația actuală din țara vecină:

„Doamna ministră face parte, la fel ca și cei de acasă, dintr-un guvern eșuat, aflat în demisie, care nu a știut să facă altceva decât să majoreze substanțial taxele pentru românii de peste Prut, să ia noi datorii mari pentru stat, să inițieze vânzarea activelor de stat importante și să își bată joc de agenții economici”.

Totodată, primarul municipiului Chișinău a adăugat că disputa judiciară nu va afecta realizarea proiectelor comune ale Capitalei cu colegii români și că colaborarea va continua.

Procesul judiciar a început după ce, pe 9 iulie 2025, Ministerul Afacerilor Externe al României i-a interzis lui Ion Ceban intrarea în țară și pe întreg teritoriul Spațiului Schengen din motive de securitate națională. Ulterior, ministra de Externe a României, Oana Țoiu, a explicat public că acest lucru este legat de „legăturile complicate înregistrate” ale lui Ceban cu reprezentanți ai Rusiei. Edilul a negat acuzațiile și a cerut dovezi, însă Oana Țoiu a refuzat să le prezinte:

„România nu îi datorează nimic lui Ceban, deoarece el nu este cetățean român. Mai mult, România nu este obligată să îi comunice lui Ceban toate detaliile pe care le are despre el”.

După această declarație, Ion Ceban a însărcinat avocații să pregătească un proces în instanță, solicitând să fie recunoscute drept calomnie cuvintele ministrei și cerând despăgubiri simbolice de un leu. Instanța de fond a respins integral cererea, însă hotărârea nu este definitivă și poate fi contestată.