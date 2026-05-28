Ceban: Partidul MAN va iniția un referendum în Chișinău.

Referendumul este inițiat pentru a consulta locuitorii cu privire la intenția ca instituțiile de învățământ să treacă din subordinea autorităților locale în cea a Ministerului Educației și Cercetării, transmite noi.md.

Anunțul a fost făcut azi de primarul general al Capitalei, Ion Ceban, în cadrul unei intervenții de la Filarmonica Națională.

Potrivit edilului, formațiunea politică pe care o conduce va propune această inițiativă atât la nivel municipal, cât și Parlamentului Republicii Moldova. Juriștii MAN urmează să analizeze detaliile tehnice pentru declanșarea scrutinului.

„Mișcarea Alternativă Națională va iniția procedura de referendum. Vreți european? Haideți să fim ca în Olanda, ca în Franța, ca în multe alte state. Să întrebăm oamenii, ei își doresc acest lucru?”, a declarat Ion Ceban.

Referendumul propus ar urma să vizeze două subiecte principale: reforma administrației publice locale și gestionarea instituțiilor de învățământ. Primarul general a precizat că, pentru capitală, consultarea populară va ține cont de statutul special al localității.

Ion Ceban a subliniat dimensiunea infrastructurii educaționale din Chișinău, menționând că în municipiu activează peste 330 de instituții de învățământ, cu 17.000 de angajați și 108.000 de elevi. Guvernarea PAS nu a oferit deocamdată o replică oficială la declarațiile primarului de Chișinău.