Ceban, despre scandalul în Parlament: Eu am venit pașnic.

Primarul Chișinăului a declarat că a fost provocat și scos cu forța la indicațiile PAS, informează tv8.md.

„Eu cred că 108.000 de copii, 17.000 de profesori, toți din primarii din țara asta au dreptul să vină la Parlament să se expună. Eu am venit pașnic, am venit să vorbesc în fața acestor oameni”, a declarat Ceban.

Primarul susține că nu a provocat niciun deputat, ci, dimpotrivă, a devenit el însuși victima unei provocări.

„Ați văzut cum un cetățean poate intra în Parlament.

M-au atacat când nici nu aveam de gând să merg spre tribună, după care eram gata să răspund acestor atacuri și să le vorbesc, să le spun despre dezmățul pe care îl fac în așa-numitele reforme în administrația publică locală, educație, dar ei se tem de oameni și de adevăr.

Asta este despre PAS, democrația despre care doar vorbesc și despre stat candidat la UE.

Rușine”, a declarat mai târziu primarul într-un mesaj video publicat.

Cu o reacție a venit și deputatul PAS, Radu Marian: „Ceban a încercat să intre în sala plenară la tribuna parlamentului să țină discurs, chiar dacă nu e deputat, nu e de la Guvern. N-am mai văzut așa ceva. Ce l-a apucat?”.

Reamintim că primarul Chișinăului Ion Ceban a venit în Parlament, după care ședința s-a transformat rapid într-un schimb tensionat de replici. Președintele Parlamentului Igor Grosu l-a numit pe primarul Capitalei „provocator”, acuzându-l de perturbarea ședinței.