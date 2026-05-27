Infotag
27 Mai 2026, 12:40
5 390
Ceban, despre reforma administrației publice: Nu am fost niciodată invitat nicăieri

Primarul orașului Chișinău și președintele Mișcării Alternative Naționale (MAN), Ion Ceban, a criticat dur reforma administrației publice propusă de guvernul central al Republicii Moldova.

Vorbind marți la masa rotundă „Către un consens politic și public larg privind reforma administrației publice locale”, organizată de Fundația Friedrich Ebert, Ceban a menționat că autoritățile nici măcar nu au încercat să ajungă la un consens larg cu primarii asupra reformei, transmite infotag.md.

„Nu am fost niciodată invitat nicăieri să aud viziunea mea asupra acestei reforme. Nu au existat consultări cu autoritățile locale. Nu s-a vorbit despre vreo implicare sau participare. A fost o simulare a unui proces democratic. Totul a fost transmis de sus în jos. Mai mult, era în desfășurare un proces paralel de suprimare a oricărei alte opinii (diferite de viziunea centrului – ”I”)”, a declarat Ceban.

În același timp, el a subliniat că această reformă este necesară.

„Toată lumea recunoaște acest lucru. Dar întrebarea este: cum va fi implementat? Procesul a început opac. Până în martie-aprilie, nu exista nici măcar un concept pentru reformă. Toți primarii care nu aveau carnet galben de partid (culoarea partidului de guvernământ Acțiune și Solidaritate) au fost amenințați cu bastonul: dacă nu ești de acord cu o fuziune voluntară, vei avea probleme – financiare, instituționale sau personale”, a spus el. 

Ceban consideră „inutilă” reducerea propusă de autorități a numărului de districte de la 32 la 10. El susține că este necesară o altă opțiune, inclusiv „municipalizarea”, pe care MAN este pregătită să o susțină în parlament, deoarece aceasta necesită modificarea Constituției.

„Suntem pentru reforma administrativă, dar nu cu prețul distrugerii și eliminării organismelor administrației locale”, a concluzionat el.

Infotag
