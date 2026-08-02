2 August 2026, 12:15
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Ceban: Dacă situația la Vadul lui Vodă e critică, trebuie convocat de urgență Consiliul de Securitate.
Ceban: Dacă situația la Vadul lui Vodă e critică, trebuie convocat de urgență Consiliul de Securitate
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a vorbit despre activitatea stației de captare a apei în Vadul lui Vodă.
El a menționat că, în ultimele două săptămâni, angajații ei lucrează practic non-stop pentru a fi pregătiți pentru orice evoluție a situației, transmite realitatea.md.
Potrivit edilului, dacă situația este într-adevăr atât de critică pe cât este descrisă, atunci ar trebui convocat de urgență Consiliul de Securitate.
Declarațiile vin în contextul discuțiilor privind starea infrastructurii de aprovizionare cu apă a capitalei. Vom reveni cu detalii suplimentare, pe măsură ce vor fi făcute publice.