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1 Iulie 2026, 13:48
19
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Ceban: Cerem publicarea informațiilor privind toate salariile și veniturile angajaților PAS

Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a cerut publicarea transparentă a tuturor salariilor și veniturilor angajaților PAS din Guvern, ministere, Parlament, Președinție și agențiile statului.

Ceban: Cerem publicarea informațiilor privind toate salariile și veniturile angajaților PAS.
Ceban: Cerem publicarea informațiilor privind toate salariile și veniturile angajaților PAS.

Totodată, el cere publicarea salariilor experților care activează în toate instituțiile statului și care primesc salarii de mii de euro, transmite noi.md.

„Oamenii trebuie să cunoască aceste informații. Vom transmite oficial aceste solicitări, a declarat Ion Ceban.

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