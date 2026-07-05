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logos.press.md logologos
5 Iulie 2026, 08:49
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Ceban cere convocarea unei ședințe extraordinare a Parlamentului

Deputații Partidului MAN nu vor participa la consultările în cadrul cărora vor fi propuși candidații la funcția de prim-ministru.

Ceban cere convocarea unei ședințe extraordinare a Parlamentului.
Ceban cere convocarea unei ședințe extraordinare a Parlamentului.

„Partidul MAN nu va participa la consultări fictive… De ce liderul partidului de guvernământ, cel care distribuie microfoanele în Parlament, nu își asumă responsabilitatea pentru asta?”, a declarat liderul formațiunii, transmite logos-pres.md.

Anterior, primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, a cerut convocarea urgentă a unei ședințe extraordinare a Parlamentului, îndemnând Guvernul să prezinte un raport public pentru opt luni de activitate.

Edilul a criticat-o pe Alexandra Munteanu, afirmând că aceasta pleacă din funcția de prim-ministru din cauza unor supărări personale, în timp ce gestionarea banilor publici și a funcțiilor de stat nu permite un astfel de comportament.

„Aici nu este loc pentru supărări. Este vorba despre bani publici, despre funcții de stat, despre abuzuri, despre folosirea influenței în scopuri personale și multe altele. Raport în Parlament! Nu poți pur și simplu să pleci spunând: «M-am săturat, m-am plictisit, m-ați supărat și am plecat». Nu! Trebuie să cerem o ședință extraordinară a Parlamentului cu un raport pentru aceste opt luni de guvernare. Și cer deputaților să insiste pe asta. Absolut tuturor. Nu trebuie să fie așa: „Am venit, m-am supărat, mi-am luat geanta, pașaportul american sau ce o fi și am plecat”. Raport public!”, a declarat Ceban în cadrul unei ședințe extinse a Consiliului Național al Partidului MAN.

Totodată, Ion Ceban insistă ca la acest raport public să participe și conducerea principalelor instituții de stat, inclusiv Serviciul de Informații și Securitate, Centrul Național Anticorupție, Procuratura Anticorupție și Procuratura Generală.

El cere ca structurile bugetare să ofere explicații clare privind situația rețelelor de call-center și fraudele electronice, traficul de droguri, numirile în funcții, salariile și licitațiile. Reamintim că Guvernul condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu a fost învestit și a depus jurământul la 1 noiembrie 2025.

Vineri, 3 iulie, acesta și-a anunțat demisia, afirmând că nu mai poate exercita mandatul în conformitate cu principiile și convingerile sale.

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