Ceban, către autorități: Terminați să vă faceți de rușine și să ne faceți de rușine la scară internațională.

Primarul Capitalei, Ion Ceban, acuză Președinția că ar fi solicitat unor primari din România, dar și unor oficiali din Europa, să se întâlnească cu acesta, în cadrul vizitelor sale efectuate peste hotarele țării.

„Mi se pare strigător la cer, dar după fiecare vizită peste hotarele țării sau înainte, sună tot felul de pokemoni de la Președinție și încearcă să convingă lumea ca să nu se întâlnească cu mine, sau post factum și bagă tot felul de balauri. Mi s-a întâmplat și la Londra, și în multe alte cazuri.

Știți situația cu unii primari din România, până la, în timpul vizitelor și după, când erau sunați din oficiul prezidențial din Republica Moldova, iar uneori direct de Maia Sandu, făcând isterică „Nu vă întâlniți cu Ion Ceban și echipa lui”, a declarat Ion Ceban, transmite unimedia.info.

Potrivit lui, astfel de cazuri s-au repetat de mai multe ori în diferite țări și în timpul diferitelor vizite.

„Terminați să vă faceți de rușine și să ne faceți de rușine la scară internațională, a adăugat el.

Ceban consideră că astfel de acțiuni afectează imaginea țării și menționează că are proiecte comune cu partea română.

„Avem cele mai multe proiecte realizate cu partea română pe teritoriul municipiului Chișinău”, a spus el.

Președinția Republicii Moldova a respins acuzațiile, declarând că nu se ocupă de organizarea vizitelor sau întâlnirilor reprezentanților autorităților locale.

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat anterior că posibilele întâlniri ale primarilor români cu Ion Ceban sunt niște acte de politețe și nu reprezintă nimic important.