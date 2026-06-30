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30 Iunie 2026, 10:01
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Ceban a cerut organizarea unui referendum la Chișinău privind școlile și granițele municipiului

Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a declarat necesitatea organizării unui referendum în care locuitorii Capitalei să-și exprime opinia asupra a două întrebări legate de gestionarea școlilor și modificarea granițelor municipiului.

Ceban a cerut organizarea unui referendum în Chișinău privind școlile și limitele municipiului.
Ceban a cerut organizarea unui referendum în Chișinău privind școlile și limitele municipiului.

Potrivit lui Ceban, următoarele întrebări trebuie supuse votului:

- sunt locuitorii Chișinăului de acord cu transferul școlilor în subordinea Guvernului, în special a Ministerului Educației;

- susțin ei extinderea granițelor municipiului Chișinău prin alipirea altor localități, pe lângă suburbii existente.

Primarul susține că modificările propuse de autorități vor duce la transferul școlilor sub controlul organelor centrale, schimbarea conducerii instituțiilor de învățământ și încetarea proiectelor educaționale implementate în ultimii ani.

De asemenea, Ceban a criticat inițiativa de modificare a repartizării impozitului pe venit. Potrivit lui, reducerea cotei veniturilor bugetului municipiului de la 50% la 45% va genera pierderi anuale de peste 1,2 miliarde de lei.

„Acești bani sunt investiți de primărie în proiecte și programe. Este un furt direct de la oameni”, a declarat el.

Totodată, Ceban consideră că modificările fiscale propuse sunt legate de necesitatea suplinirii bugetului de stat, care, potrivit lui, are un deficit semnificativ al datoriei publice. În estimarea sa, volumul datoriei publice a ajuns la 142 miliarde de lei.

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