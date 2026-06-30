theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rupor.md logorupor
30 Iunie 2026, 16:24
2 800
Copiază linkul
Link copiat

CC a menținut în vigoare prevederile privind limitarea activității unor partide

Curtea Constituțională a respins, pe 30 iunie, sesizările a trei partide și a declarat constituționale prevederile Legii privind partidele politice referitoare la partidele succesoare și limitarea activității acestora.

CC a menținut în vigoare prevederile privind limitarea activității unor partide.
CC a menținut în vigoare prevederile privind limitarea activității unor partide.

Excepțiile de neconstituționalitate au fost ridicate de Alexandru Beșchieru, președintele Partidului „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei”, Irina Vlah, președinta Partidului „Inima Moldovei”, și avocatul Igor Hlopețchi, care reprezintă interesele Partidului „Moldova Mare”. Toate cele trei cazuri sunt în examinarea Curții de Apel Centru, transmite rupor.md.

Curtea Constituțională a recunoscut ca fiind constituționale normele care permit stabilirea dacă o formațiune este succesorul unui partid anterior declarat neconstituțional. Potrivit Domnicăi Manole, astfel de criterii nu acționează automat și trebuie evaluate de instanță în ansamblu, ținând cont de faptele concrete.

„Criteriile nu acționează izolat și nu creează o prezumție automată că partidul are statutul de partid succesor. Ele trebuie analizate în ansamblu, în context și în legătură cu motivele pentru care partidul a fost declarat neconstituțional”, a declarat Manole.

De asemenea, instanța a recunoscut ca fiind constituționale normele privind restricționarea temporară a activității partidelor. Potrivit Domnicăi Manole, durata maximă a unei astfel de măsuri este de 12 luni, iar aceasta poate fi aplicată doar prin decizia instanței.

Sursă
rupor.md logorupor
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici