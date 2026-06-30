CC a menținut în vigoare prevederile privind limitarea activității unor partide.

Curtea Constituțională a respins, pe 30 iunie, sesizările a trei partide și a declarat constituționale prevederile Legii privind partidele politice referitoare la partidele succesoare și limitarea activității acestora.

Excepțiile de neconstituționalitate au fost ridicate de Alexandru Beșchieru, președintele Partidului „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei”, Irina Vlah, președinta Partidului „Inima Moldovei”, și avocatul Igor Hlopețchi, care reprezintă interesele Partidului „Moldova Mare”. Toate cele trei cazuri sunt în examinarea Curții de Apel Centru, transmite rupor.md.

Curtea Constituțională a recunoscut ca fiind constituționale normele care permit stabilirea dacă o formațiune este succesorul unui partid anterior declarat neconstituțional. Potrivit Domnicăi Manole, astfel de criterii nu acționează automat și trebuie evaluate de instanță în ansamblu, ținând cont de faptele concrete.

„Criteriile nu acționează izolat și nu creează o prezumție automată că partidul are statutul de partid succesor. Ele trebuie analizate în ansamblu, în context și în legătură cu motivele pentru care partidul a fost declarat neconstituțional”, a declarat Manole.

De asemenea, instanța a recunoscut ca fiind constituționale normele privind restricționarea temporară a activității partidelor. Potrivit Domnicăi Manole, durata maximă a unei astfel de măsuri este de 12 luni, iar aceasta poate fi aplicată doar prin decizia instanței.