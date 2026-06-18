Cavcaliuc, obligat să dezminte acuzațiile aduse lui Cernăuțeanu și Postovanu.

Fostul șef adjunct al IGP, Gheorghe Cavcaliuc, a pierdut definitiv procesul intentat de angajatul MAI, Vitalie Postovanu, după ce a lansat în spațiul public acuzații pe care instanțele le-au calificat drept defăimătoare.

Potrivit unei decizii a Curții Supreme de Justiție din 17 martie, a fost respins recursul depus de avocatul lui Gheorghe Cavcaliuc, fiind menținută încheierea Curții de Apel Centru din 3 martie în cauza privind apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale, dezmințirea informațiilor defăimătoare și repararea prejudiciului moral, transmite tvrmoldova.md.

Litigiul a fost inițiat de Vitalie Postovanu după ce, la 26 octombrie 2022, Gheorghe Cavcaliuc a publicat pe pagina sa de Facebook o înregistrare video în care susținea că acesta și actualul șef al Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, ar fi pus la cale o schemă de sustragere a carburanților din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Instanțele de judecată au constatat că afirmațiile făcute de Cavcaliuc au avut caracter defăimător și au dispus obligarea acestuia să publice o dezmințire pe aceeași platformă pe care au fost lansate acuzațiile.

De asemenea, fostul șef adjunct al IGP a fost obligat să achite lui Vitalie Postovanu suma de 10.000 de lei cu titlu de prejudiciu moral.

Gheorghe Cavcaliuc a părăsit Republica Moldova în iunie 2021, în timpul campaniei electorale, și nu a revenit în țară de atunci.

Acesta are statut de bănuit în dosarul cunoscut drept „verde de briliant”, după ce mai mulți membri ai Partidului Acasă Construim Europa (PACE) ar fi stropit cu verde de briliant un vicepreședinte al raionului Sângerei. În urma incidentului, victima a avut nevoie de îngrijiri medicale și spitalizare.

În octombrie 2021, Cavcaliuc a fost citat de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale pentru a fi audiat în calitate de învinuit în dosarele care îi vizează pe fostul polițist de frontieră Gheorghe Petic și pe fostul director al Agenției Servicii Publice, Ruslan Verbițchi.

Potrivit procurorilor, cauzele penale vizează presupusa înscenare a unui viol și fabricarea unui dosar privind transportarea ilegală a cartușelor de tip Kalașnikov în Ucraina, acțiuni care ar fi avut loc în anul 2018.

La sfârșitul anului 2021, Gheorghe Cavcaliuc a fost dat în căutare internațională prin Interpol în vederea arestării și extrădării. Ulterior, în ianuarie 2022, Procuratura a fost informată despre suspendarea căutării internaționale, fiind invocat articolul 3 din Constituția Interpol, care interzice implicarea organizației în cauze cu caracter politic, militar, religios sau rasial.