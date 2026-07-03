Catlabuga a promis că o va demite pe secretara de stat: Condamn orice formă de corupție.

Secretara de stat din cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Tatiana Nistorică, reținută de Centrul Național Anticorupție într-un dosar de corupție legat de importuri de furaje, urmează să fie demisă.

Despre aceasta a anunțat Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, transmite noi.md cu referire la unimedia.info.

„Condamn cu fermitate orice formă de corupție și nu voi tolera sub nicio formă abuzul sau protecționismul.

Azi CNA și Procuratura Anticorupție au desfășurat acțiuni procesuale în legătură cu un secretar de stat al ministerului. Voi iniția imediat procedura de demitere a secretarului de stat vizat în investigații.

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare va colabora pe deplin cu organele de drept și va pune la dispoziție toate informațiile necesare pentru a se face lumină în acest caz. Nu voi comenta și nu mă voi pronunța asupra detaliilor dosarului. Instituțiile de drept sunt singurele în măsură să investigheze și să facă claritate deplină pe acest caz”, a scris Ludmila Catlabuga.

Centrul Național Anticorupție (CNA) a desfășurat ieri, 2 iulie, percheziții la sediul Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.