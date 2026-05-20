Casa de schimb valutar al unui deputat PAS, amendată cu 40.000 de lei după controlul BNM.

Aceasta este cea mai mare amendă aplicată de Banca Națională în acest an unui punct de schimb valutar, scrie rupor.md, citând Rise Moldova.

Potrivit sursei, Canațui deține două puncte de schimb valutar în centrele raionale Leova și Cantemir.

Banca Națională a descoperit la Eromed-Lux mai multe încălcări ale legislației valutare. Printre acestea se numără nerespectarea cerințelor privind raportarea și furnizarea informațiilor către BNM, utilizarea documentelor neconforme, lipsa documentelor obligatorii pentru funcționarea punctului de schimb, precum și erori în notificarea regulatorului despre modificările datelor legate de licență.

De asemenea, Banca Națională a constatat că compania a prezentat declarații și documente contradictorii cu date inexacte, precum și că a permis manipularea sau modificarea înregistrărilor în evidența documentelor.

Deputatul însuși a explicat situația prin erori ale casierului la înregistrarea operațiunilor. Ca exemplu, a menționat operațiunile cu rubla rusă, unde, după cum a spus el, trebuia să se indice trei cifre după virgulă, iar casierul indica doar două.

Canațui a declarat pentru Rise Moldova că amenda a fost deja plătită și nu intenționează să conteste decizia Băncii Naționale. Totodată, anterior el a legat sancțiunea de acțiunile contabilei, care, potrivit lui, nu ar fi putut prezenta Băncii Naționale diploma și alte documente.

Rise scrie, de asemenea, că în ultimii 10 ani Eromed-Lux nu a depus niciun raport financiar la Biroul Național de Statistică. Al doilea punct de schimb valutar al deputatului, Stabil-Global-Can, nu a depus astfel de rapoarte în această perioadă.

Oficial, gestionarea punctelor de schimb valutar este realizată de soția deputatului, Elena Canațui. Totuși, la numărul Eromed-Lux indicat în lista punctelor de schimb valutar a BNM, jurnaliștii au primit răspuns chiar de la parlamentar.

Canațui a declarat că rapoartele se află la Banca Națională și Serviciul Fiscal, iar la statistică, după cum a spus, nu au fost solicitate. La Biroul Național de Statistică, Rise Moldova a fost informat că toate companiile care țin contabilitate dublă sunt obligate să furnizeze raportări financiare.

În declarațiile deputatului sunt indicate și dividendele provenite din punctele de schimb valutar. În 2023, soția sa a primit 15.000 de euro dividende, deși fondatorul și beneficiar efectiv al companiilor rămâne Oleg Canațui. În 2021, deputatul însuși a declarat aproape 80.000 de lei dividende, iar soția sa 36.000 de lei.

Pe lângă punctele de schimb valutar, familia deputatului deține încă două companii în Leova. Una se ocupă cu vânzarea pieselor auto, cealaltă cu producția de beton. Potrivit Rise, compania Monolit-Beton, creată în 2024 cu un capital social de peste 2,4 milioane de lei, în primul an nu a indicat venituri din vânzări și a raportat pierderi de peste 250.000 de lei.