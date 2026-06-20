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rupor.md logorupor
20 Iunie 2026, 08:49
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Cartelele SIM, activate doar cu act de identitate. Usatîi: Să-și caute de lucru la Doina

Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a criticat noile prevederi legale, aprobate de Guvern.

Cartelele SIM, activate doar cu act de identitate. Usatîi: Să-și caute de lucru la Doina.
Cartelele SIM, activate doar cu act de identitate. Usatîi: Să-și caute de lucru la Doina.

Noile prevederi stabilesc că toate cartelele SIM și eSIM preplătite vor putea fi activate doar prin confirmarea identității în baza unui act de identitate, transmite realitatea.md.

Usatîi a menționat că legea va intra în vigoare abia la 12 luni după publicarea în Monitorul Oficial și a subliniat că noile reguli se vor aplica doar numerelor activate după modificarea Legii comunicațiilor electronice.

„Deci s-a cerut ca aceste cartele să fie vândute doar cu buletin de identitate și maxim în câteva luni persoanele care au aceste cartele să le înregistreze. Ce face Guvernul – au băgat două modificări. Cei care au băgat acest modificări, să-și caute de lucru la Doina! ) Deci, proiectul va intra în vigoare peste 12 luni, după ce va fi publicat în Monitorul Oficial. Și a doua invenție, și mai interesantă – noile prevederi se vor aplica doar numerele lor active după intrarea în vigoare a modificărilor în legea comunicațiilor electronice. Utilizatorii care au deja cartele preplătite active, nu vor fi obligați să le reînregistreze. Acum un Șor s-a dus și a cumpărat 100.000 de cartele și gata!”, a declarat Usatîi.

Miercuri, 17 iunie, Guvernul a aprobat noi prevederi potrivit cărora cartelele SIM și eSIM preplătite vor putea fi activate doar prin confirmarea identității în baza unui act de identitate. În același timp, măsura nu limitează accesul cetățenilor la servicii de telefonie mobilă – vânzarea cartelelor va rămâne liberă. Decizia a fost aprobată în scopul prevenirii fraudelor, escrocheriilor și altor abuzuri comise prin utilizarea anonimă a numerelor de telefon.

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