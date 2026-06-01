Carp: Cetățenia rusă poate transforma tinerii din Transnistria în carne de tun.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unui podcast marca Europalibera.org, unde deputatul a comentat decizia Moscovei de a simplifica acordarea cetățeniei ruse pentru locuitorii din regiunea transnistreană, transmite stiri.md.

„Noi le spunem mai ales tinerilor din stânga Nistrului să evite obținerea cetățeniei ruse, pentru că în cazul semnării unui decret privind mobilizarea din Federația Rusă ei cad sub incidența acestei legi, pot fi mobilizați și folosiți drept carne de tun în războiul lui Putin”, a declarat Lilian Carp.

Deputatul a vorbit și despre angajații așa-ziselor structuri de securitate din regiunea transnistreană care au rămas fără cetățenia moldovenească. Potrivit lui Carp, aceștia au acum posibilități limitate de deplasare și influență.

„Ei nu mai pot să circule liber prin Europa, nu mai pot să se întoarcă în regiunea transnistreană dacă pleacă de acolo și nu mai pot influența anumite procese în stânga Nistrului”, a afirmat deputatul PAS.

Decretul, semnat de Vladimir Putin pe 16 mai, a stârnit reacții critice la Chișinău. Președinta Maia Sandu a declarat anterior că extinderea politicii de „pașaportizare” în regiunea transnistreană reprezintă o tentativă a Rusiei de a-și consolida influența în zonă și de a atrage mai mulți oameni pentru războiul din Ucraina.