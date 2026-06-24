Caraman: UE vede o cu totul altă Moldovă, nu cea în care trăiesc cetățenii noștri.

Reprezentanții UE văd o Moldovă cu totul diferită, nu cea în care trăiesc cetățenii, deoarece oamenii se confruntă astăzi cu o realitate diferită și nu se pot bucura de reformele pe care Bruxelles-ul le consideră „de succes”.

Această opinie a fost exprimată de președinta Partidului Comuniștilor, Diana Caraman, în comentariul său la declarația președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care, în cadrul unei conferințe de presă, a apreciat actuala conducere din Moldova, subliniind că este impresionată de viteza cu care autoritățile pun în aplicare reformele.

„Apare o întrebare simplă: despre ce reforme este vorba exact? Despre acele reforme care au adus oamenii la limita sărăciei? Când pensionarii sunt nevoiți să aleagă între medicamente și mâncare, iar uneori vând ultimele bunuri personale pentru a trăi încă o zi? Despre reformele din cauza cărora tinerii continuă să plece masiv peste hotare, iar producătorii agricoli aproape că se sufocă? Despre reformele care distrug micile afaceri?”, a remarcat Diana Caraman, transmite noi.md.

Potrivit ei, se creează impresia că Uniunea Europeană vede o Republică Moldova complet diferită, nu pe cea în care trăiesc cetățenii noștri, pentru că oamenii se confruntă astăzi cu o realitate cu totul diferită.

După cum consideră lidera Partidului Comuniștilor, înainte de a felicita puterea pentru „viteza înaltă a reformelor”, poate ar fi fost bine să se asculte nu doar rapoartele oficiale prezentate la Bruxelles, ci și vocea cetățenilor, deoarece în rapoarte este o imagine, iar în viață — cu totul alta.

Diana Caraman a subliniat că o reformă adevărată nu se simte în rapoartele frumoase și declarațiile zgomotoase. Ea se simte în portofelul omului, în siguranța zilei de mâine, în medicină accesibilă și de calitate, în salarii decente și în speranța că are sens să rămâi să trăiești în țară.

Ea a menționat că reformele trebuie făcute nu pentru Bruxelles. Ele trebuie făcute pentru oameni.

„Dacă toate acestea se numesc „reforme de succes”, atunci de ce astăzi oamenilor le este mai greu să trăiască decât acum doi ani? De ce în Republica Moldova a crescut nivelul sărăciei absolute? Din păcate, preferați să nu observați realitatea dură în care trăiesc astăzi cetățenii țării noastre. În schimb, cu ușurință lăudați puterea care face reforme nu în interesul propriului popor, ci pentru a câștiga încă o dată aprobarea Uniunii Europene. Dacă aceste reforme sunt cu adevărat atât de «impresionante», atunci de ce tot mai mulți oameni trăiesc cu senzația că viața lor devine doar mai grea?”, a subliniat Diana Caraman.