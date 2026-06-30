Candidatul PAS la funcția de primar al Chișinăului a discutat despre candidatura sa cu Maia Sandu.

Potrivit lui Alexandru Vornic, el și președintele se cunosc de mult timp și au comunicat de mai multe ori.

„Am discutat cu doamna președintă candidatura mea pentru funcția de primar al municipiului Chișinău. Prioritățile stabilite de doamna președintă pentru Republica Moldova sunt foarte importante și pentru viitoarea administrație a Chișinăului. Este vorba despre implementarea tuturor standardelor necesare pentru aderarea la Uniunea Europeană, oferirea de servicii de calitate și combaterea acțiunilor ilegale. Doamna președintă a făcut multe pentru Republica Moldova și sper foarte mult că va susține planul meu de europenizare și modernizare a municipiului Chișinău”, a declarat Alexandru Vornicu, citat de unimedia.info.

Răspunzând la întrebarea despre relația sa cu președintele, Vornicu a menționat că se cunosc bine și au comunicat de mai multe ori.

„Noi, cu doamna președintă, ne cunoaștem bine și am avut ocazia să comunicăm de foarte multe ori.”

Reamintim că, pe 15 iunie, organizația municipală PAS din Chișinău a propus desemnarea lui Alexandru Vornicu în funcția de președinte al organizației municipale a partidului și i-a susținut în unanimitate candidatura pentru funcția de primar general al municipiului Chișinău la alegerile locale din 2027.