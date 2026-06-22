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22 Iunie 2026, 15:22
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Candidatul la funcția de premier al României a inclus interconectarea energetică cu Moldova în programul său

Premierul desemnat al României, Adrian Veștea, a prezentat programul de guvernare al viitorului Cabinet, document în care se regăsește și Republica Moldova.

Candidatul la funcția de premier al României a inclus interconectarea energetică cu Moldova în programul său.
Candidatul la funcția de premier al României a inclus interconectarea energetică cu Moldova în programul său.

Astfel, premierul desemnat reiterează angajamentul Bucureștiului de a susține parcursul european și dezvoltarea țării noastre, informează realitatea.md.

Potrivit programului de guvernare, România va continua să sprijine eforturile de integrare europeană ale Republica Moldova, precum și consolidarea statului de drept, asigurarea stabilității politice și creșterea prosperității.

Documentul prevede și aprofundarea interconectării strategice dintre cele două state în domeniul energetic. Guvernul de la București își propune creșterea interconexiunilor cu piețele vecine și consolidarea legăturilor cu Republica Moldova, inclusiv prin cuplarea piețelor de energie electrică și gaze naturale.

În același timp, programul de guvernare subliniază importanța relației de parteneriat strategic cu Ucraina, menționând că apărarea democrației și integrarea acesteia în instituțiile occidentale reprezintă o garanție pentru securitatea României.

Executivul propus de Adrian Veștea își mai propune dezvoltarea infrastructurii de transport al gazelor naturale prin investiții de circa 2,5 miliarde de lei, precum și modernizarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică din mai multe orașe românești.

Premierul desemnat al României, Adrian Veştea a depus, duminică, 21 iunie, la Parlament, lista Cabinetului şi programul de guvernare. Birourile Permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului se vor reuni pentru a stabili calendarul dezbaterii şi votării Guvernului Veştea.

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