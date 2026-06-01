Candidatul independent, Ramiz Ansarov, a câștigat alegerile pentru funcția de primar al Orheiului.

Potrivit rezultatelor preliminare ale Comisiei Electorale Centrale, acesta a acumulat 57,88% din voturi, în timp ce contracandidatul său, Sergiu Aga, din partea Partidului Politic Liga Orașelor și Comunelor, a obținut 42,12% din sufragii.

Ramiz Ansarov este absolvent al Academiei „Ștefan cel Mare” și a activat anterior în cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. În ultimii ani a lucrat în sectorul privat și ocupă funcția de vicepreședinte al Congresului Azerilor din Moldova, transmite ipn.md.