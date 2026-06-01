ipn
1 Iunie 2026, 08:45
Candidatul independent, Ramiz Ansarov, a câștigat alegerile pentru funcția de primar al Orheiului

În municipiul Orhei, alegerile locale noi au fost câștigate de candidatul independent Ramiz Ansarov, care a obținut victoria în turul doi al scrutinului.

Potrivit rezultatelor preliminare ale Comisiei Electorale Centrale, acesta a acumulat 57,88% din voturi, în timp ce contracandidatul său, Sergiu Aga, din partea Partidului Politic Liga Orașelor și Comunelor, a obținut 42,12% din sufragii.

Ramiz Ansarov este absolvent al Academiei „Ștefan cel Mare” și a activat anterior în cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. În ultimii ani a lucrat în sectorul privat și ocupă funcția de vicepreședinte al Congresului Azerilor din Moldova, transmite ipn.md.

În campania electorală, Ansarov a promis dezvoltarea economică și socială a municipiului Orhei. Printre prioritățile anunțate se numără crearea unui fond de microgranturi pentru afaceri, acordarea de facilități fiscale pentru investitori și lansarea unui „Business Hub” dedicat sprijinirii antreprenorilor locali.

În turul doi de scrutin, se consideră ales candidatul care a obținut cel mai mare număr de voturi. În caz de paritate de voturi, se consideră ales candidatul care a obținut cel mai mare număr de voturi în primul tur de scrutin.

