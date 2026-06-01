ipn
1 Iunie 2026, 08:00
Candidata PSRM, Ecaterina Iacobceac, a câștigat alegerile pentru funcția de primar al orașului Taraclia

Candidata Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), Ecaterina Iacobceac, a câștigat alegerile pentru funcția de primar al orașului Taraclia.

Potrivit rezultatelor preliminare publicate de Comisia Electorală Centrală, aceasta a acumulat 51,23% din voturi în turul doi al alegerilor locale noi. Contracandidatul său, independentul Alexandr Borimecicov, a obținut 48,77% din sufragii.

În campania electorală, Ecaterina Iacobceac a promis sprijin social pentru pensionari și familiile tinere, reparația drumurilor și modernizarea iluminatului public, precum și programe de susținere a afacerilor locale. Totodată, printre prioritățile anunțate se numără consolidarea relațiilor cu Bulgaria și asigurarea unei administrări transparente a primăriei, transmite ipn.md.

Ecaterina Iacobceac este președinta organizației teritoriale a PSRM din Taraclia și primară a satului Novosiolovca din 2015, fiind realeasă în funcție la alegerile locale din 2023. Are studii superioare în domeniul managementului și participă periodic la cursuri de formare în administrație publică și educație.

Potrivit legislației electorale, după centralizarea rezultatelor, consiliul electoral de circumscripție confirmă rezultatele scrutinului și validează mandatul primarului ales în termen de cel mult 10 zile de la data alegerilor.

Sursă
ipn
