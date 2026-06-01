Candidata Partidului Democrația Acasă a câștigat alegerile pentru funcția de primar al comunei Ruseștii Noi.

În turul al doilea al alegerilor, ea a obținut 61,18% din voturi. Candidata Partidului de guvernământ „Acțiune și Solidaritate” (PAS), Valentina Merla, a primit 38,82% din voturi.

Diana Nastas a fost propusă de Partidul Politic „Democrația Acasă” și a primit sprijinul a 1.029 de alegători. Pentru contracandidata Valentina Merla au votat 653 de persoane, scrie rupor.md.

În turul al doilea, candidatul ales este cel care a acumulat cel mai mare număr de voturi. În caz de egalitate, câștigător este candidatul care a obținut mai multe voturi în primul tur.

Conform legislației electorale, după centralizarea rezultatelor votării, consiliul electoral raional trebuie să confirme rezultatele alegerilor și să valideze mandatul primarului ales în cel mult 10 zile de la ziua votării.