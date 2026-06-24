Camera Deputaților din România a aprobat proiectul privind unirea cu Moldova și l-a trimis la Senat.

Inițiativa legislativă a partidului S.O.S. România, care prevede unirea României cu Moldova, a fost adoptată tacit de Camera Deputaților după expirarea termenului de 45 de zile prevăzut de Constituție pentru examinare.

Acum proiectul va fi transmis Senatului României, care este forul decizional în această chestiune, informează Digi24.

Proiectul de lege a fost înregistrat în Parlament pe 14 aprilie și a primit aviz negativ din partea Guvernului României. De asemenea, avize negative au fost emise de Comisia juridică și Comisia pentru drepturile omului a Camerei Deputaților.

Deoarece documentul nu a fost supus dezbaterii și votului în ședința plenară, acesta este considerat adoptat tacit conform articolului 75 (alin. 2) din Constituția României și va fi transmis Senatului în forma propusă de autorii inițiativei.

Potrivit proiectului de lege, Parlamentul României trebuie să ia o decizie privind unirea României cu Republica Moldova.

De asemenea, documentul prevede confirmarea angajamentului față de prevederile Acordurilor de la Helsinki, care permit modificarea frontierelor de stat pe cale pașnică și diplomatică.

Proiectul împuternicește Guvernul României să înceapă „în regim de urgență și fără întârziere” negocierile cu autoritățile de la Chișinău pentru „finalizarea unirii cu Republica Moldova”.

Conform textului inițiativei, după adoptarea legii și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României trebuie să fie notificate:

autoritatea Republicii Moldova;

SUA;

NATO;

ONU;

UE;

alte structuri internaționale,

pentru implementarea prevederilor legii.