Bumacov, despre reforma fiscală: Cei mai periculoși sunt proștii cu inițiativă.

Reforma fiscală propusă de guvernare este un dezastru care va prăbuși economia. Este opinia președintelui Partidului Social Democrat European, Vasile Bumacov, fost ministru al Agriculturii.

Potrivit acestuia, majorarea TVA de la 8% la 20% va distruge producătorul autohton și va dezvolta economia tenebră, scrie ziua.md.

„Guvernarea argumentează că a luat la bază practica europeană, dar nu este adevărat. Țările Uniunii Europene își protejează siguranța alimentară și fermierii și aplică cote reduse de TVA pentru produsele de primă necesitate: România are 11%, Germania 7%, Franța 5,5%, iar Olanda 9%. Nimeni în UE nu aplică TVA de 20% pentru produsele de primă necesitate. Cei mai periculoși pentru societate sunt proștii cu inițiativă. Când o economie se află în dificultate, majorarea taxelor va duce țara la faliment”, a spus Vasile Bucamoc.

Anterior, președinta Maia Sandu a afirmat că Guvernul s-a grăbit atunci când a propus politica bugetar-fiscală pentru anul 2027 în forma sa actuală, care prevedea, printre altele, „uniformizarea” TVA la 20 la sută, și crede că Ministerul Finanțelor trebuie să regândească proiectul, pentru că „astăzi nu este gata”.

Politica bugetar-fiscală pentru anul 2027 a generat proteste și numeroase critici în societate din partea experților economici, presei și politicienilor de opoziție și chiar din partea unor miniștri ai Cabinetului Munteanu. În urma presiunilor publice, până în acest moment, Ministerul Finanțelor a anunțat că va renunța la majorarea TVA la medicamente, iar joi seara, în urma protestelor fermierilor, liderul PAS, Igor Grosu, a anunțat că se va renunța și la majorarea TVA la produsele agricole.