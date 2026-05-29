Bolojan întrerupe vizita în Moldova din cauza atacului cu dronă asupra unui bloc din Galați.

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a solicitat vineri un avion militar Spartan pentru întoarcerea urgentă din Republica Moldova în România, au anunțat surse guvernamentale g4media.ro.

Bolojan l-a delegat, de asemenea, ministrul Apărării, Radu Miruță, să-l înlocuiască la ședința CSAT, convocată de președintele Nicușor Dan pe 29 mai, la ora 11:00.

Ședința CSAT a fost convocată după ce o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe din orașul Galați, rănind doi locuitori.

Prim-ministrul Ilie Bolojan se află în Republica Moldova de aseară, într-o vizită oficială.